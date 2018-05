Forslaget omfatter bryggerier som produserer under 500.000 liter øl med styrke fra 3,7 til og med 4,7 volumprosent alkohol, altså øl som kan selges i butikk. Avgiftslettelsen gjelder for omsetningen av de første 200.000 literne.

Antallet mikrobryggerier i Norge har vokst kraftig de siste årene, og det er i dag rundt 150 slike produksjonssteder rundt om i landet.

Avgiftslettelsen anslås til om lag 15 millioner kroner.

– Kostbart å være ølgründer

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018 legges fram 15. mai.

– Å støtte opp om småbedrifter og gründere er noe av det viktigste vi kan gjøre i næringspolitikken. Med dette forslaget vil regjeringen bidra til at flere bryggerigründere sikrer og skaper arbeidsplasser rundt om i landet, sier finansminister og Frp-leder Siv Jensen til NTB.

De tre regjeringspartiene har ikke flertall i Stortinget og skal forhandle med KrF om budsjettet i etterkant av fremleggelsen. Avgiftsreduksjon trer eventuelt i kraft når den er godkjent av EØS-tilsynet ESA og vedtatt av Stortinget.

– Det ligger mye kultur i øl. Kortreist mat og drikke er i vinden. Dessverre driver mange omtrent på dugnad, for det er så kostbart å være ølgründer. Med forslaget vårt blir det mer lønnsomt å brygge og selge. Det er også bra for distriktene, sier kulturminister og Venstre-leder Trine Skei Grande.

Næringsutvikling

Avgiftskuttet vil berøre 114 bryggerier som er med i Bryggeri- og drikkevareforeningen (BROD), som selv sier den helt siden 2013 har arbeidet for endringen regjeringen nå foreslår.

– Småskalabryggeriene sto i fjor for 4,4 prosent av ølkonsumet i Norge og 25 prosent av sysselsettingen i norsk bryggerinæring, sier BRODs direktør Petter Nome til NTB.

– Dette er snakk om både å sikre eksisterende arbeidsplasser og skape nye, legger han til.

Avgiftskuttet innrettes trinnvis, slik at det gis en avgiftsrabatt på 20 prosent for de første 50.000 literne. Deretter gis det 15 prosent rabatt for volum mellom 50.000 og 100.000 liter, 10 prosent for volum mellom 100.000 og 150.000 liter og 5 prosent for volum mellom 150.000 og 200.000.

Avgiftsreduksjonen omfatter kun små bryggerier som er juridisk og økonomisk uavhengig av andre bryggerier, som produserer på en eiendom atskilt fra andre bryggerier og som ikke brygger øl på lisens.

