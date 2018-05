De tre regjeringspartiene nærmer seg igjen flertall og ville fått 83 mandater dersom det var valg i dag. Veien til makt synes lang for Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet.

Høyre mest frem

Høyre går mest frem på målingen med 1,7 prosentpoeng til 28,1 prosent. Det er åttende måned på rad partiet gjør det bedre enn ved stortingsvalget og er landets største parti.

Også regjeringspartner Venstre går frem med 1,2 prosentpoeng til 4,1 og kryper dermed igjen over sperregrensen, som de for en måned siden var under for første gang etter stortingsvalget.

– Det var hyggelige tall, men vi ser at Venstre tydeligvis har gjort et klokt valg med å gå inn i regjering og at mange liker det vi har fått gjort av endringer i regjeringen, sier partileder Trine Skei Grande (V).

Fremgangen skyldes først og fremst at en høyere andel av velgerne som stemte Venstre i fjor høst sier at de ville gjort det samme i dag.

Fremskrittspartiet er det eneste av de tre regjeringspartiene som går tilbake med 1,5 prosentpoeng til 14,7 etter at de i april gikk markant frem etter at Sylvi Listhaug måtte gå av som justisminister.

– Vi ser at de borgerlige partiene klarer å få til gode løsninger når vi samarbeider og tar den belastningen det er. Jeg tror folk setter pris når man lager gode løsninger, sier Skei Grande.

Kristelig Folkeparti kryper også over sperregrensen og havner dermed på vippen mellom blokkene på målingen med 4,7 prosent (- 1,0).

Ap på stedt hvil

Arbeiderpartiet sliter med oppslutningen og får 23,8 prosent (- 0,3). Partiet har ennå ikke vært over valgresultatet fra september, som var det nest dårligste stortingsvalget for partiet.

Partiet går tilbake blant menn hvor de er tredje størst. To av ti arbeiderpartivelgere fra valget i høst sitter på gjerdet.

Etter en knallsterk måling i april, går SV tilbake 1,1 prosentpoeng til 7,6 i mai.

Rødt, som for andre gang i historien var over sperregrensen etter at de stod bak mistillitsforslaget for Sylvi Listhaug, faller igjen under grensen for å være med i kampen om utjevningsmandater. Partiet får 3,8 prosent (- 1,6).

De Grønne går tilbake med 0,6 til 2,3 prosent, mens Senterpartiet er det enste partiet på venstresiden som går frem med 1,3 prosentpoeng til 10,3 prosent.

Andre partier og lister får 0,7 prosent (- 0,3).