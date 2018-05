Sarpsborg-Molde 2-2

I sin 39. kamp scoret Mathias Normann sitt første Eliteserie-mål da han stanget inn 2-2 for Molde.

– Det var sykt deilig, sier Normann til TV 2.

Scoringen sikret til slutt ett poeng for gjestene på en stadion der de tidligere har slitt, men opplevelsen ble ikke bare positiv for 21-åringen.

Først følte han seg snytt for straffespark, før han 25 minutter ut i andreomgang fikk marsjordre etter å ha tråkket på Sarpsborgs Rashad Muhammed.

Muhammed stoppet Normann, men falt i duellen. Da fulgte Brighton-innleide Normann opp med å sette knottene ned på Muhammeds overkropp.

Nekter for å ha gjort noe feil

– Jeg syns ikke det er rødt kort, sier Normann til TV 2.

– Jeg prøver å sette ned foten, treffer ham, løfter den opp igjen og setter den ned. Hadde det vært med vilje hadde man sett det, og jeg hadde sagt det om det var med vilje. Såpass tøff er jeg, men helt ærlig, det var ikke med vilje.

– Gjorde han for mye ut av det?

– Jeg syns hele Sarpsborg-gjengen gjorde for mye ut av det. Jeg ble spurt om jeg var gal. Jeg er ikke gal.

– Ble du spurt om du var gal?

– Ja, jeg ble det. Jeg hørte det en eller annen plass.

Han fikk støtte av sin trener Ole Gunnar Solskjær.

– Jeg er uenig i det røde kortet. Det får jeg lov til å være. Jeg syns ikke han setter ned foten med vilje og kraft, sier Solskjær til TV 2.

Dommer Ola Hobber Nilsen viste det røde kortet, og med en mann mindre handlet alt om å fikse ett poeng for Molde.

Det gikk med et nødskrik, ettersom Patrik Mortensen misbrukte en gigantisk mulighet like før slutt. Dermed ble det 2-2.

– For å være helt ærlig, så føler jeg dommeren er mot oss hele kampen, men slik er det. Det er ikke noe vi får gjort med det nå. Det er lenge siden vi har vært her og tatt poeng. Vi får se på det slik at det er deilig med ett poeng, spesielt med 20 minutt uten en mann, sier Normann.

Det var ingen som følte seg som en seierherre i kampen.

– Vi er skuffet. Vi skal vinne en slik kamp. Det er det ikke tvil om, sier Sarpsborgs tomålsscorer Mikkel Agger, som ikke vil uttale seg noe særlig om dommeren.

– Vi er ikke på riktig vei. Riktig vei er tre poeng. Andreomgangen er bra, men jeg syns at Molde er så mye bedre enn oss i førsteomgang på så mange ting, at jeg var faktisk litt bekymret, sier Sarpsborg-trener Geir Bakke til TV 2 etter kampen.

Havnet under før minuttet var spilt

Ole Gunnar Solskjær og Molde forbedrer med det sin elendige statistikk mot Sarpsborg. Før dagens oppgjør stod de med fire strake tap og 0-9 i målforskjell.

I tillegg har formen vært tvilsom. Med to strake kamper uten nettkjenning i ligaen, og en pinlig cup-exit mot Brattvåg.

– Vi er fornøyd med ett poeng her, i alle fall slik kampen utviklet seg med en mann mindre de siste minuttene. Vi burde ledet etter førsteomgang. Fullt av innlegg, nestensjanser og vi skulle hatt en straffe. Det er en årsbeste omgang, sier Solskjær til TV 2.

Mål var ikke problemet denne gangen, men det ble en fryktelig åpning på oppgjøret for Molde. Før minuttet var gått lå ballen i nettet.

Mikkel Agger fikk ballen ved femmeteren og dundret til. Ballen gikk mellom beina på keeper Andreas Linde, og Babacar Sarr som stod på streken fikk ikke stokket beina og sendte ballen i eget nett.

Men Molde slo raskt tilbake. Et innlegg fra Kristoffer Haugen fant Erling Braut Håland som på akrobatisk vis satte inn utligningen.

Uenig i straffe

Men det lugger for gjestene.

Før 25 minutter var spilt fikk Sarpsborg straffe. Mikkel Agger jaget en ball på vei mot Molde-buret, men ble felt på klønete vis av Stian Gregersen – som ikke var enig i at det var straffe.

– Han sprang på ryggen min og falt, hevder Gregersen til Max.

Agger var selv kald fra ellevemeteren og satte ballen midt i mål, mens Linde kastet seg til høyre.

Slo tilbake

Ole Gunnar Solskjær manet guttene sine til innsats, og fikk svar umiddelbart. Bare fire minutter senere scoret Mathias Normann sitt første for Molde da et hjørnespark fant ham umarkert i feltet.

Molde tok et visst initiativ frem mot pause, og ropte to ganger på straffe.

Størst grunn til å rope hadde nok Mathias Normann, som gikk overende etter at det var kontakt med foten til Jon-Helge Tveita. Ola Hobber Nilsen vinket spillet videre.

– Det er helt sykt at ikke linjedommeren ikke ser det, sier Gregersen.

Smeller og kjempesjanse

I andreomgang var det Sarpsborg som begynte best, uten å skape de helt store sjansene.

Molde var greit med i kampen, men så fikk de to smeller på kort tid der begge målscorerne måtte forlate banen. Først ble Braut Håland byttet ut med en ankelskade, som måtte ises etter at han gikk ut.

– Jeg kjente det rykket litt rundt akillesen. Jeg har litt vondt, men jeg er ikke ute lenge, forsikrer Braut Håland til TV 2.

Så fikk Mathias Normann direkte rødt kort, og resten av kampen handlet det om å berge ett poeng for gjestene.

Det klarte de, men de var heldige da Moldes Gregersen dempet ballen perfekt ned til Patrik Mortensen. Alene med Linde klarte ikke Mortensen få ballen forbi sisteskansen.

Molde er nå åtte poeng bak Brann på toppen av tabellen.

– Jeg er ikke bekymret. Vi skal tette den luken, sier Braut Håland.