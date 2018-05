Se intervju med Solskjær øverst.

En samlet fotballverden preges av at Sir Alex Ferguson ble kjørt til sykehus i ambulanse og hasteoperert for hjerneblødning lørdag.

Operasjonen var vellykket, men flere engelske aviser skrev at den skotske 76-åringen kjemper for livet. Siden har man ikke hørt noe.

Få kjenner Ferguson like godt som Ole Gunnar Solskjær. Molde-manageren spilte under United-manageren i elleve sesonger.

– Jeg gjør som resten av fotballverden: Krysser fingrene for at han vinner enda en kamp. Er det en som klarer å vinne en kamp til, så er det ham, sier Solskjær til TV 2 etter Moldes uavgjortkamp mot Sarpsborg.

– Hva har han betydd for deg?

– Han har betydd nesten alt for fotballkarrieren min. Det er ikke lenge siden jeg traff ham heller, og han har vært i god form, det er et sjokk for alle. Så krysser vi fingrene og alt annet vi har, så vinner han denne kampen også.

Får støtte av alle

Hilsningene til Ferguson har kommet fra hele fotballverden siden nyheten sykdommen sprakk.

Arsenals avtroppende manager Arséne Wenger ønsket Ferguson god bedring tidlig i sin avskjedstale på Emirates.

United-spiller Michael Carrick har mandag uttalt seg til Uniteds hjemmesider om hans tidligere sjef.

– Jeg ble knust. Jeg fikk en SMS på lørdag kveld, og jeg kunne ikke tro det, sier Carrick.

– Det er en av de hendelsene der du begynner å høre om ting som er farlig og ganske uhyggelige å tenke på. Jeg prøvde å holde roen, og snakket med noen folk i klubben for å få vite hvordan det gikk med ham.

– Det var en tøff kveld på lørdag, og vi ventet på noen gode nyheter. Vi ber alle for ham, og tenker på ham, Cathy og familien. Det har vært en tøff tid for alle, men jeg tenker positivt, og håper han kommer seg gjennom.

For tidlig å si noe

Den anerkjente britiske nevrokirurgen Peter Hamlyn sier at den neste måneden vil fortelle om de langsiktige konsekvensene for Sir Alex Ferguson.

– De første dagene etter en operasjon fokuserer de på å holde pasienten i live. Det er veldig vanskelig å gi en prognose i løpet av de første ukene, og ofte også de første månedene, skriver Hamlyn i Telegraph.

– I Sir Alex’ tilfelle har kirurgene valgt å operere fordi størrelsen på blodproppen forårsaket skade på det gjenværende hjernevevet. Dette er ofte livreddende kirurgi for å redusere alle langsiktige funksjonshemminger. Sir Alex kan lide med denne typen hjerneslag, skriver Peter Hamlyn.