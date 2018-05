– Her er det en kjempemulighet til bygge verdiskapning i Norge om vi bygger det bygget i tre, sier en entusiastisk Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Har flertall

Senterpartiets leder har fått med seg Jonas Gahr Støre (Ap), Kari Elisabeth Kaski (SV) og Knut Arild Hareide (KrF) på å fremme forslag om at tre skal være et viktig element i det nye regjeringskvartalet. Tirsdag avgir kommunalkomiteen sin innstilling i saken.

– Det blir flertall for det på Stortinget, da blir tre et veldig viktig element i det nye regjeringskvartalet, sier Vedum.

Advares av eksperter

Magnus Langseth er professor i konstruksjonsteknikk ved NTNU. Han er en av Norges fremste eksperter og har utført flere forsøk som viser hvordan ulike materialer oppfører seg i ekstreme situasjoner som et terrorangrep eller beskytning.

– Tre er ikke sett på som et materiale man vurderer i forbindelse med beskyttelse, sier Langseth.

Professoren frykter konsekvensene feil valg av materialer kan få.

– Det kan på godt norsk ramle sammen, sier Langseth til TV 2.

Uten å ville snakke om regjeringskvartalet advarer også Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg mot å bruke tre.

Flere advarer mot tre

Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg ble etablert som en del av Forsvarsbygg i 2012 for å inngå i en intensivert offentlig satsing på området.

– Vi anbefaler at det utvises stor forsiktighet ved bruk av tre i bærende konstruksjoner og i fasader på bygg som kan utsettes for eksplosjonsbelastninger eller andre terrorbelastninger, sier avdelingsleder Svein Olav Christensen til TV 2.

Han vil ikke kommentere det konkrete forslaget om å bruke tre i regjeringskvartalet. Men i et høringssvar til kommunalkomiteen på Stortinget skriver han at «komponenter av massivtre har en viss motstandsevne mot eksplosjoner, men den er dårligere en betong».

Bør ikke bli et forskningsprosjekt

I laboratoriet ved NTNU viser professor Svein Olav Langseth frem resultater fra eksperimenter gjort med stål, glass og betong. Men et finnes få forsøk der tre er utsatt for ekstreme belastninger.

– Det vil være veldig uheldig å kanskje bruke regjeringskvartalet som et forskningsprosjekt, sier Langseth.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum er likevel ikke villig til å gi slipp på ideen om at tre skal bli en sentral del av det nye regjeringsbygget.

– Er det en god ide å gjøre et nytt regjeringskvartal til et forskningsprosjekt for utvikling av tre som bygningsmateriale?

– Det er en god ide å bruke offentlige penger på å bygge arbeidsplasser i Norge. Akkurat som man gjorde på Gardermoen i sin tid. Tre i dag er et fantastisk materiale og det er massiv tre, solide, store, tunge konstruksjoner, sier Vedum.

Ved NTNU advarer professor Magnus Langseth politikerne.

– Jeg mener at politikerne må lytte til fagekspertisen her. Man har ikke nok kunnskap til å forutse det som vil skje når du har en trussel og det skulle skje et eller annet og da kan det ha ganske alvorlige konsekvenser, sier Langseth.

