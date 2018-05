Se målene i Sportsnyhetene øverst.

Det stod ikke allverden på spill utover æren, men det var nok til å få fyr i sesongens siste El Clásico mellom Real Madrid og Barcelona.

2-2-kampen var preget av vakre mål, høy temperatur og en serie kontroversielle dommeravgjørelser.

Real Madrid-kaptein Sergio Ramos er kritisk til at Barcelonas største stjerne Lionel Messi brukte sin status til å påvirke dommeren.

– Messi la press på dommeren i tunnelen. Jeg vet ikke om det var kameraer der, men kanskje fikk det dommeren til å dømme på en annen måte i andre omgang, sa Ramos ifølge

– Han sa alt mulig til ham. Dette er fotball, og alt burde foregå på banen.

Trodde ikke på Suárez

Messi hadde nok litt av hvert på hjertet. Barcelona fikk Sergi Roberto utvist like før pause, noe som satte sinnene i kok, ettersom Gareth Bale hadde sluppet unna med en knottetakling på Samuel Umtiti.

Dommer Alejandro Hernandez Hernandez delte til slutt ut åtte gule kort i løpet av kampen, blant annet til Ramos.

Real Madrid-kapteinen var neppe fornøyd med at laget ble nektet en straffe da Marcelo ble felt av Jordi Alba.

Luis Suárez fikk en nettkjenning annullert, og var involvert i en situasjon som vekket sinne. Real Madrid spilte ikke ut ballen da Suárez lå nede i første omgang.

Ramos forklarer grunnen med Suárez rykte som filmer.

– Når en spiller ligger nede, og du tror det er alvorlig, så sparker man normalt sett ballen ut av spill, men jeg kjenner Luis litt og vet hvordan han er, sier han.

– Vi respekterer Barcelona, men akkurat der og da vurderte jeg det til at å sparke ballen ut ikke var nødvendig.

Godt Ronaldo-nytt

En positiv nyhet for Real Madrid-fansen er at skaden på Cristiano Ronaldo ikke er så alvorlig at Champions League-finalen mot Liverpool er i fare.

Ifølge avisen AS har klubbrepresentanter bekreftet at Ronaldo ikke vil spille mot Sevilla og Celta denne uken, men at han er tilbake i trening på mandag.

Real Madrid vil ikke forhaste seg med å få ham tilbake i spill.