​Den australske skuespilleren ble diagnostisert med hjernekreft i 2007. Hun ble da operert, og svulsten ble fjernet.

Men da hun var på sykehuset på grunn av en brukket fot i januar i år, fant de ut at kreften var tilbake, ifølge The Sydney Morning Herald.



43-åringen døde på sykehuset fredag ettermiddag.

For nordmenn var nok Godbold mest kjent for sin rolle i den australske såpeserien «Home and Away» tidlig på 90-tallet. Her spilte hun Meg, som også døde av kreft.

En av hennes mest kjente roller gjennom karrièren var som journalisten Deborah Hale Regnery, i det populære ungdomsprogrammet «Stallgjengen».

Godbold døde bare seks måneder etter at hennes mor, Rosemary Margan, også gikk bort. Margan var også en velkjent TV-personlighet i Australia. Hun kjempet mot kreft i 17 år.