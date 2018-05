Thorstein Helstad var en av Branns store gullhelter i 2007.

Etter gamleklubbens strålende start på Eliteserie-sesongen tror Helstad på at gullet kan komme «hem» også i 2018.

– Alt er mulig, sier Helstad.

– Spillerne og klubben vil ikke snakke om det, men med en slik start, så er det vanskelig å komme utenom det.

Brann står med sju seirer og én uavgjort på sesongens åtte første kamper, og har imponert den tidligere storscoreren – og de fleste andre.

To snubletråder

Han nevner bare et par potensielle snubletråder.

1. Skader på forsvarsspillere.

2. Rosenborg.

– Det er alltid mange snubletråder i fotballen, men de virker veldig fokuserte, profesjonelle og bunnsolide, sier Helstad.

– Backupen offensivt er bra, men så spørs det om hvor mange skader de får bakover på banen. Det taler til deres fordel at de virker meget bra trent.

Regjerende seriemester Rosenborg er allerede sju poeng bak, men Helstad advarer mot trøndernes kapasitet.

– De kan komme snikende. Rosenborg er kapabel til å vinne 10-12 kamper på rad, men de skal ut i Europa til høsten. Det led seriespillet litt under i fjor, sier han.

Skuffet over tilhengerne

Måten Brann har prestert på til nå denne sesongen, har vekket gode minner for Helstad. Han mener spillet minner om gullsesongen 2007.

Det gjør derimot ikke situasjonen på tribunene. I 3-0-triumfen over Tromsø var det under 10 000 på Brann stadion. Selv om den ene langsiden er under rehabilitering er det mange ledige seter på stadion – det var det ikke i 2007 da det var fullsatt stort sett hele veien.

– Jeg synes det er på tide at bergenserne kommer opp dit. Under 10 000 er svakt. Selv om en langside er borte, så er det skuffende, sier Helstad.

– Det er rart at bergenserne sitter i sofaen, og ikke fyller opp stadion. Å spille for et fullsatt Brann stadion er det beste Brann-spillerne vet, og samtidig er det noe av det vanskeligste for bortelaget å komme til også.

Roser offensivt spill

Han tror trykket i bergensernes lekegrind kan være med å hjelpe Brann mot en eventuell ligatittel – om folket møter opp.

Han tror bildet av Lars Arne Nilsens mannskap som et kjedelig lag henger igjen, men også at det ikke medfører riktighet.

– I år har de vært offensive og sprudlende nok, mener Helstad.

– Det er utrolig kjekt å se. Det er gøy at ikke laget bare presterer i ny og ne, men hver eneste gang. Den profesjonaliteten som Brann og LAN har vist i år er helt outstanding. Han er blitt kritisert for ikke å spille offensivt nok før, men slik er det ikke nå. De slipper ikke inn mål, noe vi gjorde mer av i 2007, og de scorer mest i Norge pr. dags dato. Tar man utgangspunkt i det som har skjedd til nå og tabellsituasjonen, så ser det meget bra ut.