Først i køen står Olaf Tufte.

Ylven og Anders Myrvold mener Tufte må jekkes ned, etter kommentarer i sosiale medier om at hockeygutta er for dårlig trent.

Derfor utfordrer de ro-legenden til en fysisk duell - kalt «Myrvolds verste».

– Siden Olaf Tufte har vært så breial i sosiale medier mot oss hockeygutta, så utfordrer vi han til en test. Jeg kjører inn Martin Ylven, som jeg tror er den best trente idrettsutøveren i Norge - uansett idrett, sier Anders Myrvold til TV 2.

«Myrvolds verste»:

3000 meter på mølle, med incline på 2

2000 meter roing

90 kassehopp

25 hang-ups

4x6 meter cat-slides

40 armløft

Programmet har en god blanding av utholdenhet og styrke, og skal gjennomføres på kortest mulig tid.

– Jeg er spent på to ting. Om Tufte har kapasiteten, og om han tør. Eller om det bare er snakk med han. Vi gleder oss, og vi er her når som helst, sier Ylven.

Håpet er at også flere idrettsutøvere vil prøve seg.

– Det kan vel hende noen blir litt provosert når jeg sier at Martin er Norges best trente idrettsutøver, uansett idrett, sier Myrvold med et smil.

Brødrene Amund, Eivind og Lars Christian Vold har allerede gjennomført testen. Sistnevnte er Norseman-utøver, mens de to andre satser mot OL i padling for Norge.

Yngstebror Amund gikk til slutt av med seieren, og innehar den nåværende raskeste tiden - på 26, 09.

Kan Tufte og Ylven slå denne tiden?

TV 2 vil selvfølgelig være tilstede når duellen, forhåpentligvis, går av stabelen.