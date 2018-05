I fjor sommer ble det for første gang åpnet for personlige bilskilt her i Norge. Og responsen fra ivrige bileiere lot ikke vente på seg!

Serveren hos Statens vegvesen ble sprengt den første formiddagen, mens det strømmet inn søknader om spesielle bokstav- og tallkombinasjoner.

Nå er det flere tusen biler biler med personlige skilter ute på norske veier.

Bør ha med det originale skiltet

Det mange av disse bileierne kanskje ikke har visst, er at skiltene kan by på en utfordring når man vil ta med seg bilen på tur til utlandet. De er nemlig ikke gyldige utenfor Norges grenser.

– Dagens internasjonale skiltregler omhandler ikke personlige bilskilt. Ved reiser utenfor Norge bør bileier derfor ha med sitt originale skilt, som de har beholdt sammen med det personlige skiltet.

Det opplyste Samferdselsdepartementet tidligere i år. Men nå har man lykkes med å få til en endring her:

– Nå utvides bruksområdet for kjøretøy med slike skilt. Etter avklaring med mine kollegaer i Sverige og Danmark er jeg glad for at norske personlige bilskilt nå godtas for kjøring også i Sverige og Danmark, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, i en pressemelding.

Nå er det ikke Teslaen til Jon Arne folk ser på lenger...

De personlige bilskiltene har blitt en stor suksess i Norge. Foto Scanpix/montasje.

Koster 9.000 kroner

Dette er reglene for personlige bilskilt: Hva skiltet ditt kan inneholde er helt fritt fram. Det er et krav at tegnkombinasjonen ikke er støtende, til ulempe for noen eller krenker varemerkerettigheter.

Alle personlige skilt må ha minimum to og maksimum sju tegn (ordinære norske bokstaver og tall), inklusiv eventuelle mellomrom. For å kunne søke om et personlig bilskilt må du være fylt 18 år. Du må også eie den aktuelle bilen (uten medeier) som skal ha skiltet.

Prislappen er 9.000 kroner - da eier du rettighetene til skiltet i ti år.

Noen ler, andre rister på hodet. Og det er kanskje ikke så rart...

UP advarer mot trøtte sjåfører, se video under: