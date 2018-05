– Tre av ni norske ambulansefly står på bakken. Det mangler piloter og teknikere. Dette er faretruende for tryggheten i nord, heter det i et brev de tre partiene har sendt til helseminister Bent Høie (H).



Her ber de statsråden om å møte opp i Stortinget for å forklare seg om saken, som har ført til pilotmangel og at flere fly er blitt satt på bakken.

Bakgrunnen er konflikter og usikkerhet rundt overgangen til ny leverandør av luftambulansetjenestene i nord fra 2019. Flere piloter har søkt seg vekk, og flere er sykemeldt.

SVs Nicholas Wilkinson fyrer løs mot regjeringen og Høies (H) håndtering av saken.

– De spiller russisk rulett med folk i nord. Kontrakten bør stoppes. Høie har ansvar for sikkerheten i helsevesenet vårt. Lønnsdumping truer ambulanseflyene våre uten at Høie har grepet inn ennå. Han må til Stortinget og forklare seg.

Høie var i helgen på besøk i Bodø og Tromsø for å høre mer om problemene. Han har krevd at Helse Nord rydder opp, men har samtidig understreket at situasjonen ikke har hatt alvorlige konsekvenser for pasientene.

– Statsrådens uttalelser i løpet av helgen spriker i flere retninger. Det viktigste er å løse denne situasjonen og trygge liv og helse. Men her må statsråden faktisk forklare Stortinget hva som har skjedd, sier helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Ap.

