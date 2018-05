Frode Andresen (44) har en fantastisk karrière bak seg som skiskytter, med OL- gull i Salt Lake City, VM-gull på hjemmebane og femten verdenscupseire.

I tirsdagens episode av Mer enn gull på TV 2, snakker han om opp- og nedturene.

Han forteller blant annet at en allsidig oppvekst med mye skigåing, fotball og til og med skateboard har hjulpet ham til å nå toppen. Han forteller også om gullmedalje-dramaet under VM i 2000.

Familiemann

Han forteller også om at han i 2011 tok et valg om å slutte med idretten for å vie all sin tid til familien. Han forteller at han bruker minst ti timer på barna og deres ulike fritidsaktiviteter hver dag.

– Det er det Per Fuggeli ville kalt for «flokken min». Jeg har en filosofi om å lære ungene mine å svømme. Jeg skal lære dem å spille fotball, gå på ski og skøyter og alt det der, sier Andresen i kveldens program.

Han fortalte videre at han ser frem til at flokken hans selv skal vokse opp og skape sin egen «flokk».

– Da kan jeg realisere meg selv, sier Andresen.

Tragedien rammet

Noen få måneder etter innspillingen av programmet som vises på TV 2 i kveld, opplevde imidlertid Andresen, kona Gunn Margit og resten av familien marerittet, da deres eldste sønn, David (13), døde brått og uventet mens han lå og sov første nyttårsdag i år.

Kveldens program er til minne om David Aas Andresen, og en minneplakat vises på slutten av programmet.

– At jeg skulle spille inn et sånt program rett i forkant av dette, er helt ufattelig. Men at mennesker kjenner på hverandres sorg og følelser, er bare fint. Det er bra å ha empati og sympati. Vi ser for lite av det i verden i dag. «Mer enn gull» er et godt program, for det handler om nettopp det å snakke om følelser, sier han til VG.

– Alt blir bagateller

Andresen forteller at han har planer om å se kveldens episode, men at alt annet er blitt uviktig etter det som har skjedd.

DØDE BRÅTT: Tirsdagens episode av Mer enn gull er dedisert til David Aas Andresen.

– Det som skjedde er så mye større enn alt annet. Alt blir bagateller i forhold, sier Frode Andresen til TV 2 tirsdag ettermiddag.

Han forteller at han fortsatt bruker like mye tid på familien og at mye av tiden går med til å ta seg av sine to andre sønner.

– Det er to andre gutter som man må bruke all energi på. Da blir det mye tid sammen med de og vennene deres og å være med på det som skjer rundt dem.

I tillegg bruker han en time for seg selv i skogen hver dag for å få trimmet, og få tenkt over alt som har skjedd.

Oppfordring til alle foreldre

Familien vet ennå ikke med sikkerhet hva sønnen døde av, men han forteller at det har vært viktig for ham å være åpen om det som skjedde, for at ikke andre barn skal bli redde.

– Man må nesten være åpen på det. Mange barn har blitt redde etter det som skjedde, og vært redde for å sove etterpå. Derfor må man bare forklare at slike ulykksalige ting kan skje, så ikke andre barn skal bli redde, sier han.

Til slutt kommer Andresen med en sterk oppfordring til alle foreldre.

– Man må være bevisst på at man gir dem en ekstra stor klem på kvelden og at man alltid må legge seg som gode venner, sier han.

