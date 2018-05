3. august 2004. En norsk-somalier går amok på trikk 17 utenfor Bislett stadion i Oslo.

Terje Mjåland (23) blir drept. Fem andre blir forsøkt drept med en såkalt Rambo-kniv.

Gjerningsmannen stikker av fra stedet i en bil, men blir tatt dagen etter. Han får diagnosen paranoid schizoferni, og blir dømt til tvunget psykisk helsevern.

Han blir innlagt på Dikemark sykehus, men allerede syv år etter tragedien, fikk han leve tilnærmet fritt i hovedstaden.

Det gjør han fremdeles.

I retten

Tirsdag skal Oslo tingrett behandle påtalemyndighetens krav om opprettholdelse av tvunget psykisk helsevern for mannen.

Da spørsmålet om oppheving av tvunget psykisk helsevern ble vurdert i 2015 ble det vurdert at sannynligheten for tilbakefall var for stor dersom mannen ikke var underlagt tvungen behandling.

Selv mener han at han er blitt mye bedre, nesten frisk.

Lever fritt

Hverdagen som dømt til tvunget psykisk helsevern for mannen er relativt fritt.

Mannens nåværende forsvarer, Steinar Haveraaen Glimsholt, ønsker ikke å kommentere mannens levesett. Men det gjorde hans forrige forsvarer, Thomas Rafen Wyller, i 2011.

KNIV: Politioverbetjent Finn Abrahamsen i Oslo politidistrikt viste frem en kniv av typen Rambo First Blood, tilsvarende den, som den 40 år gamle somalieren brukte da han gikk berserk på en trikk ved Bislett. Foto: Jarl Fr. Erichsen / SCANPIX . Foto: Erichsen, Jarl Fr.

– Objektivt sett er han en fri mann. Han kan gå hvor han vil innenfor Oslos grenser. Han kan ikke reise utenlands og han kan nok ikke være lenge borte på grunn av den jevnlige kontrollen de har med ham, sa Wyller til TV 2 den gangen.

Forrige gang saken gikk for retten, i 2015, forklarte mannen om livet sitt.

I retten forklarte han at han følte seg frisk, og at medisinene hadde gjort at han ikke lenger var syk. Han hadde da i mange år bodd i en leilighet han leide av NAV og var uføretrygdet.

Han fikk da tilsyn av helsepersonell to ganger i uken, gikk på norskundervisning, og ønsket å komme i arbeid. Han var i kontakt med helsevesenet på et eller annet vis fem dager i uken.

Særlig ønsket han å få en jobb slik at han kunne reise til Somalia for å besøke datteren og den første konen sin. Han ønsket også å få disse til Norge.

Etter det TV 2 kjenner til er mannens liv fremdeles slik, bortsett fra at antallet tilsyn fra helsepersonell har gått ned fra to til en gang i uken.

– Behandling for alltid

Legene som behandler mannen understreket i 2015 at mannen har dårlig sykdomsinnsikt, og at han er avhengig av medisiner for å ikke få tilbakefall.

I 2015 sa de at hans manglende selvinnsikt ga stor fare for tilbakefall dersom behandlingen ble frivillig. De så dessuten på det som økt sannsynlighet for voldsutøvelse i fremtiden.

Morten Johan Bjønness er bistandsadvokat for familien til drapsofferet.

– Det er klart at det er veldig vanskelig for de pårørende å forholde seg til at han blir tvunget til psykisk helsevern. Det har vært behov for oppfølging også av dem i denne perioden, sier han til TV 2, og legger til at dette er en sak med stor betydning for mange i samfunnet.

Drapet og drapsforsøkene skapte mye frykt i Oslo.

Saken skal behandles i Oslo tingrett tirsdag.