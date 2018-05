Søndag annonserte Marcus Hellner at han legger opp som skiløper.

– Jeg føler ikke at jeg har den nødvendige driven som må til, sa 32-åringen ifølge SVT.

Mandag møtte Hellner pressen. Der tok han seg tid til å prate om rivaliseringen med Petter Northug.

Hellner takket Northug.

– Det var først og fremst i begynnelsen at jeg kunne kjempe med ham. Han har hatt en betydelig bedre karriere enn meg og var en tøff konkurrent, men det har vært veldig artige dueller. Jeg er glad vi hadde dem, for det var med å løfte meg veldig som skiløper. Det lærte meg hva som måtte til. Han har hjulpet meg på mange måter, sier Hellner til Expressen.

Svensken kan ikke understreke nok hva Northug har betydd for langrennsinteressen.

– Han har betydd veldig, veldig mye for skisporten. Han har den rette profilen og har lokket yngre seere. Man merket stor forskjell på interessen da han slo gjennom. Det kan vi takke ham for. Jeg er glad for at jeg fikk konkurrere mot ham, sier 32-åringen.

Etter fem år på utsiden av landslaget vil Northug være en del av sprintlandslaget kommende sesong. Hellner tror mosbyggen kan finne tilbake til gamle takter.

– Han virker å være motivert. Så lenge man er klar for å gjøre jobben er det muligheter. Han kommer til å få det tøft, for det er så mange som er sterke. Det er et annet tempo, spesielt i fellesstartene. Det går fort hele tiden. Det blir vanskeligere for ham, men han har definitivt kapasiteten, sier han.

I likhet med Northug har Hellner slitt med å få resultater de siste sesongene.

Sist vinter var en sjetteplass i verdenscupen hans beste individuelle resultat.

OL i Sør-Korea ble heller ingen opptur for ham.

Han vant OL-gull på 30 km i 2010 og to stafetter (2010 og 2014). I Oslo i 2011 ble han verdensmester i sprint.

Totalt har han elleve medaljer i OL og VM.

