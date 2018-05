Sir Alex Ferguson ble kjørt til sykehus i ambulanse og hasteoperert for hjerneblødning lørdag. Manchester United opplyste det at operasjonen var vellykket, men flere engelske aviser skrev at den skotske 76-åringen kjemper for livet.

Det er også det siste som er bekreftet fra offisielt hold om Manchester Uniteds legendariske manager, som ledet klubben til blant annet 13 ligatitler og to Mesterliga-triumfer på hele 26 år på Old Trafford.

Den anerkjente britiske nevrokirurgen Peter Hamlyn sier at den neste måneden vil fortelle om de langsiktige konsekvensene for Sir Alex Ferguson.

– Den vanligste formen for hjerneblødning for en mann på hans alder med hjerte- og karsykdommer fra før, er intracerebral blødning. Det er blødning i hjernevevet og forårsaker ulegelig skade på disse cellene, skriver Peter Hamlyn i The Telegraph, gjengitt av tabloidavisen Daily Mail.

Hamlyn sier at det er usannsynlig at en som er rammet av hjerneblødning som ikke viser fremgang på flere måneder, blir helt frisk igjen.

– De første dagene etter en operasjon fokuserer de på å holde pasienten i live. Det er veldig vanskelig å gi en prognose i løpet av de første ukene, og ofte også de første månedene.

– I Sir Alex’ tilfelle har kirurgene valgt å operere fordi størrelsen på blodproppen forårsaket skade på det gjenværende hjernevevet. Dette er ofte livreddende kirurgi for å redusere alle langsiktige funksjonshemminger. Sir Alex kan lide med denne typen hjerneslag, skriver Peter Hamlyn.

Ferguson har mottatt støtteerklæringer på sosiale meider fra hele fotballverden, men tidligere elev Patrice Evra tok en annen variant.

– På de mange Twitter-meldingene jeg har lest skulle du tro at Sir Alex var død, men han er en fighter. Folk spør hvorfor jeg ikke tvitrer, men jeg er så heldig å ha nummeret hans, så jeg trenger ikke å tvitre eller legge ut noe, skrev den nåværende West Ham-backen på Twitter søndag.

Det er fem år siden Ferguson ga seg som Manchester United-manager.

Skotten var på OId Trafford i Manchester Uniteds seier over Arsenal søndag 29. april. Da var Ferguson på indre bane sammen med nåværende manager José Mourinho for å hedre Arsenal-sjef Arsène Wenger. ​​