Se presentasjonen av den nye treneren på tv2.no i ettermiddag fra klokken 13.30.

Norges Skiforbund presenterte Norges nye langrennstrener på kvinnesiden på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Valget falt på Ole Morten Iversen, som de to siste sesongene har vært trener for Stina Nilsson, Charlotte Kalla og resten av de svenske jentene. Iversen har skrevet under på en toårskontrakt.

Det var Adressa som først omtalte saken.

Ole Morten Iversen er også faren til Emil Iversen, som er en del av det norske allroundlandslaget.

– Jeg grugleder meg litt. Jeg er spent, men gleder meg vanvittig til å bli kjent med jentene. Det er med en stor grad av ydmykhet jeg går inn i jobben. Det er bare å se på resultatlistene de siste årene. Jeg er blitt gammel, så det er kanskje greit for meg å få noen utfordringer, sier Iversen.

Han fikk tilbud om jobben før helgen.

– Jeg ble innkalt til jobbintervju på torsdag. På fredag fikk jeg tilbud. Jeg har hatt en forventning om at tilbudet skulle komme, så jeg hadde fått tenkt litt. Hadde han spurt meg for en måned siden hadde jeg vært mer tvilende, sier han.

– Jeg har ikke noe nytt å komme med. Det blir å se om det er ting på individnivå og gruppenivå som kan gjøres bedre. Det er ikke alle som lykkes, så det er noe å ta tak i, sier han.

– Det er litt skremmende. Det har vært mange gode resultater, men jeg synes også det har vært litt smårusk i norsk damelangrenn. Målet må være å beholde hegemoniet. Jeg har stor respekt for jobben, fortsetter han.

Iversen forteller at han ikke pratet med noen av jentene på landslaget før han takket ja til jobben.

Iversen erstatter Roar Hjelmeset, som blir trener på Skigymnaset på Hovden. Også assistent Sjur Ole Svarstad gir seg.

– Navnet til Ole Morten sto høyt på listen da vi skjønte at han var ledig. Jeg har brukt Roar, Sjur Ole og jentene til å sparre med, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

TV 2s langrennsekspert Petter Skinstad trakk søndag frem Iversen.

– Ole Morten Iversen ga seg som trener for det svenske damelandslaget i vinter og peker seg ut som en naturlig erstatter. Han har jo samarbeidet med Meråker, og da kan kanskje Northugs tidligere trener Stig Rune Kveen bli med som assistent. Det hadde vært morsomt og litt overraskende, sa han.

Saken oppdateres!