– Av respekt for barna og familien ber vi om forståelse for at vi ikke kommer til å kommentere dette utover til NTB, sier Dag Erik Pedersen til NTB.

Han var tidligere proffsyklist, men har etter den karrieren slått seg opp som programleder i NRK. Han har i flere år ledet det populære programmet «Mesternes mester».

Flyttet fra hverandre

I 2010 ble det kjent at de to hadde flyttet fra hverandre, men fortsatt var kjærester. I ettertid flyttet de imidlertid sammen igjen, men nå er altså forholdet over, skriver Dagbladet.

De to har to døtre sammen, og familien har gjerne tilbrakt tid sammen under innspillingen av Mesternes Mester, som Dag Erik har vært programleder for i en rekke år.

Tøff tid

I februar sto paret frem i Se og Hør og fortalte om det tøffe året de hadde bak seg.

– I 2018 starter vi med blanke ark og fargestifter, slår Dag Erik Pedersen (58) fast, sa Dag Erik Pedersen til ukebladet da.

2017 var nemlig et tøft år for familien. Like før julaften fikk Aina Veliz sjokkbeskjeden om at hun hadde blitt ammet av kreft med spredning. Hun måtte gjennom en tøff periode med operasjon, stråling og en knallhard cellegiftkur.

Nå er hun imidlertid kreftfri.

– Dag Erik har vært veldig viktig for meg gjennom sykdomsperioden. Jeg har sagt «vi» hele tiden, for det er «vi» som har vært syke, og det er «vi» som har vært til behandling. Jeg tør ikke tenke tanken på hvordan det ville vært å gå gjennom dette alene, så jeg er veldig glad for at jeg har hatt ham, sa Ania Veliz til Se og Hør da.

