– Jeg tar aldri mindre enn 3000 kroner for russefester. Sist fikk jeg 6500 kroner for en fest, forteller Petter Sjurseth (21) til TV 2.

Han var med i fjorårets sesong av den populære realityserien, og bekrefter at han har fått flere forespørsler fra årets avgangselever.

– Jeg blir ofte kontaktet på mail, Instagram eller Facebook av russ som vil at jeg skal komme på en fest de arrangerer mot et honorar, og mot at jeg legger ut Snapchat-videoer eller Instastories fra festene. Jeg har deltatt på fire fester så langt i år, men har fått tilbud om å komme på nærmere ti, sier han.

De første forespørslene kom etter at Sjurseth sjekket ut av «Paradise Hotel» i Mexico i fjor. Han har fått betalt av både privatpersoner og arrangører av offentlige russearrangementer.

– På et år har jeg vel tjent rundt 50.000 kroner på å delta på fester med russen, avslører han.

Bare gøy

Også fjorårets Paradise-finalist, Kevin René Gustavsson (21), mottar penger for å feste med russen. Han opplyser til TV 2 at han har tjent nærmere 30.000 kroner.

– Jeg vet at russen bruker mye penger, og jeg vil jo ikke ruinere dem. Jeg har en jobb ved siden av. Men, når jeg får tilbud om penger og gratis drikke for å feste med russen, er ikke jeg vanskelig å be. Det er jo bare gøy, sier han og humrer.

Han får i likhet med Sjurseth, forespørsler på mail eller sosiale medier.

– Det er status

TV 2 har vært i kontakt med flere russebusser, som alle bekrefter at de har festet med Paradise-profiler. Men, at det har vært noe betaling inne i bildet nekter de for.

– Vi rulla med to av årets deltakere for litt siden, men vi betalte ingen ting. At de skal få betalt for å rulle er fullstendig hodeløst. Bare fordi de er kjent fra TV, betyr ikke det at de skal ha penger for å feste med oss, sier Kristian Hennie (18) som er Oslo-russ. Han legger til at det var profilene som kontaktet bussen hans først.

Både Oslo og omegn og Drammen omtales som de byene der betaling av «Paradise Hotel»-profiler foregår mest.

– Paradise er svært populært i vår aldersgruppe, så det blir så klart sett på som attraktivt å feste med deltakerne derfra, forklarer han.

En jentebuss fra Lillestrøm, som ønsker å være anonyme, bekrefter at det er attraktivt med Paradise-profiler.

– Vi tok kontakt med dem selv, og de krevde ikke betaling for å feste med oss. Det er jo gøy å ha med noen som har vært med på TV! Det er status med tanke på at de kan gi personer eller busser «shout out» på Instagram, og de fleste Paradise-profilene har mange følgere, sier de.

– Ikke min greie

Erik Anders Sæter (21) er deltaker i årets sesong av Paradise Hotel. Han bekrefter til TV 2 at han har fått tilbud fra både russen og offisielle russefest-arrangører.

– Nylig ble jeg tilbudt 5000 kroner per dag for å vise ansiktet mitt på et landstreff. De ville at jeg skulle dokumentere festen med et håndholdt kamera, så skulle de stille med et eget TV-team. Det takket jeg nei til, sier han.

Nordlendingen ønsker ikke å feste med russen, og fristes ikke av penger.

– Jeg har sagt nei til alle tilbud jeg har fått. Det er ikke helt min greie, uansett om det er penger i bildet. De som takker ja til å feste med russen for penger har tydeligvis ikke vokst fra sånt enda.