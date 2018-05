Godt hjulpet av avgiftskutt og en rekke brukerfordeler, har salget av ladbare biler skutt til værs i Norge de siste årene. Her har vi vært i en særstilling i Europa, ikke bare i forhold til folketall, men også totalt sett.

Dette gjelder både rene elbiler, og ladbare hybrider. Men nå begynner det å skje ting også i andre markeder.

I første kvartal 2018 ble vi nemlig forbigått av Tyskland. En økning på hele 80,2 prosent fra samme periode i fjor, gjør at Tyskland endte på 17.574 nye og ladbare biler i dette kvartalet, mot 16.182 i Norge. Det framgår av statistikk fra European Automobile Manufacturers Association (ACEA).

Fortsatt størst på elbil

På elbiler holder vi imidlertid fortsatt førsteplassen. Her er tallet 9.694 biler i Norge, mens tyskerne i samme periode kjøpte 9.127 elektriske biler. Frankrike er for øvrig det tredje største markedet for elbiler i Europa, der ble det solgt og registrert 7.322 eksemplarer.

Totalt sett ble det solgt drøyt 45.000 elbiler i Europa det første kvartalet i år, det er en økning 35 prosent. De ladbare hybridene økte enda litt mer, nærmere bestemt 40.9 prosent. Her endte tallet på 44.744.

Én av fem er diesel i Norge

Salget av dieselbiler faller nå i en rekke europeiske markeder. Totalt sett er nedgangen på 17 prosent. I tillegg til at de ladbare bilene øker salget, er det også flere som nå velger bensin, i stedet for dieselmotor. Her er salget opp med 14,6 prosent.

De ferskeste tallene fra Norge viser at dieselandelen i april endte på 19,3 prosent. Det er ned fra 29,5 prosent samme måned i fjor.

Vi skal ikke veldig mange år tilbake i tid før dieselbilene sto for over 70 prosent av det totale personbilsalget i Norge. De siste årene har andelen falt kraftig, men nå er det tegn som tyder på at dette kanskje begynner å flate ut.

