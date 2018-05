Se hvordan Stoke rykket ned øverst!

Stoke ble lørdag det første laget til å rykke ned fra Premier League denne sesongen etter 1-2 hjemme for Crystal Palace. Jack Butland tok til tårene etter kampslutt, og nå går han hardt ut mot Stokes handler.

– Det er spillerkjøp som ikke en gang har vært en del av troppen, enten på grunn av manglende disiplin eller svakt spill. For mange av de siste investeringene har vært fullstendig ubenyttet, og det er ikke akseptabelt. Det må bli sett på, for det har vært latterlig, sier han til The Telegraph.

Stoke har brukt nesten 600 millioner kroner på spillere som Saido Berahino, Kevin Wimmer og Giannelli Imbula de siste to sesongene. Berahino og Wimmer er begge ute i kulden hos den nye manageren Paul Lambert, mens Imbula er sendt på utlån til Toulouse.

Ibrahim Affelay er også satt ut av troppen for å ha kritisert lagkamerater.

– En tropp med udisiplinerte spillere

Jesé Rodríguez startet som matchvinner mot Arsenal, men siden har det vært stille. Forrige uke ble den spanske spissens avtalen terminert.

– Jeg tror hele rekrutteringsprosessen må gås etter i sømmene, for å være ærlig. De siste månedene har vi hatt spillere rundt om i verden som ikke har blitt involvert, sier Butland, som kjemper om å bli Englands keeper i VM.

Nyopprykkede Wolverhampton skal ifølge The Times være nær ved å sikre seg Butland, som skal ha en prislapp på over 450 millioner kroner.

– Manageren har hatt en ekstremt vanskelig jobb. Han arvet en tropp som dessverre var udisiplinert og med spillere du ikke kan stole på, sier Butland.

– Innhentet av dårligere overgangsvinduer

Tidligere Charlton- og West Ham-manager Alan Curbishley, som besøkte TV 2s Premier League-studio lørdag, er usikker på sparkingen av Mark Hughes.

– Var det rett å sparke Mark Hughes? Han var erfaren og trodde han kunne klare å berge klubben. De var også veldig, veldig svake på markedet i fjor. Eierne står overfor store avgjørelser. De har spillere som Xherdan Shaqiri, Joe Allen og Jack Butland som er attraktive for nye klubber. Skal de fortsette med Paul Lambert, eller gå for en annen? spurte Curbishley.

Stoke ble kjent for Tony Pulis' svært direkte fotball for ti år siden..

– De tok et valg da de gikk bort fra Pulis-fotballen. Det var forståelig, for de ønsket å fremstå annerledes enn den destruktive stilen de hadde blitt kjent for. Fansen når et metningspunkt, de vil se mer og bli underholdt. De ble sin egen fiende med suksess, sier TV 2s ekspert Petter Myhre, og fortsetter:

– Det ble en stilendring da Mark Hughes kom inn. De gikk fra Pulis-fotball til mer tiki-taka, og det ble hentet annerledes spillere enn tidligere. Det gikk overraskende bra, og jeg trodde de skulle slite mer. De er innhentet av dårligere overgangsvinduer, og alt dette i sum gjør at de rykker ned.