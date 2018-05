Her er det snakk om to potensielle ofre: Den som får nummeret sitt misbrukt, og den som blir kontaktet av svindlerne. Det viktig å understreke at det ikke snakk om at telefonen eller nummeret ditt har blitt hacket. Det er svært viktig å understreke. Dette er programvare som gjør at du kan utgi deg for å ringe fra et nummer de ikke eier, og er dessverre lett tilgjengelig internasjonalt. Hvis du opplever dette så er vårt råd å kontakte din operatør.



Det vi i Telenor kan gjøre hvis noe av våre kunder utsettes for dette, er i enighet med kunden sperre muligheten for at våre utenlandsentraler (der alle internasjonale samtaler må gjennom) slipper gjennom dette norske nummeret i sine sentraler. Dette er effektivt da det som regel er internasjonale svindlere som misbruker norske numre, men stopper dessverre ikke trafikk som kommer inn via andre operatører. På et år sperrer vårt sikkerhetsmiljø mellom 1-2 millioner slike anrop fra å nå gjennom til våre norske kunder.



Kilde: Caroline Lunde, kommunikasjonssjef i Telenor