– Sporet jeg trengte for å komme videre fant jeg på Nasjonalbiblioteket, sier etterforsker i Åsted Norge, Asbjørn Hansen.

I høst ble Åsted Norge kontaktet av Else Berit Kristiansen som trengte hjelp til å finne svar på hvem hun så bli slått til døde i 1971 i Skappelsgate i Hamar sentrum.

Da var hun bare ti år gammel, og ble vitne til at flere personer sparket en mann så hardt i hodet at han ble bevisstløs. Etterpå plasserte de han i en gammel rektorbolig som skulle rives.

– De trodde nok at han var død. Men i senere tid har jeg forstått det slik at han døde på sykehus, forteller Kristiansen.

REKTORBOLIG: Her ble Fjellheim plassert etter å ha blitt slått bevisstløs. Foto: Domkirkeoddens fotoarkiv.

Fattet umiddelbar interesse

I veldig mange år fortrengte hun hele opplevelsen, men for noen år siden dukket de grusomme minnene opp.



Da skjønte hun hvor viktig det var for henne å fortelle sannheten til hans slektninger. Hansen fattet umiddelbart interesse for den spesielle historien.

– Jeg skjønte ganske fort at dette måtte være en sann historie, selv om den virket ganske utrolig, sier han.

Det første han gjorde var altså å lete i gamle aviser på Nasjonalbiblioteket. Der fant han en artikkel om at saken var henlagt.

– Politiet konkluderte med at dødsfallet skyldtes et fall inne i den gamle boligen hvor mannen ble funnet, forklarer Asbjørn Hansen.

Etter en del søk fant han også ut hvem som ble funnet i rektorboligen.

NOTIS: Her er notisen som Asbjørn fant. Navnet som står her er feil. Foto: Espen Storsve

– Jeg fant en notis hvor det sto at mannen som ble funnet het John Otto Fjellheim.

Stor ringejobb

Problemet oppsto når han skjønte hvor mange som heter Fjellheim.

– Jeg må si at jeg sukket litt da jeg så at det er over 9000 mennesker som heter Fjellheim i Norge. Men det var bare å sette i gang å ringe, sier han.

Etter utallige telefoner fikk han napp.

– Plutselig var det en som sa at det var faren hans som ble funnet i rektorboligen, men det var et annet navn enn det som sto i avisa. Da hadde jeg fått så mange nei at jeg nesten ble litt overrumplet, sier han.

Asbjørn fortalte mannen i telefonen at det har kommet inn nye opplysninger om farens dødsfall.

– Han ble veldig nysgjerrig på hva det kunne være, men jeg har bare sagt at det må nesten Else Berit få fortelle selv. Så det blir spennende sendinger fremover i Åsted Norge, sier han og smiler lurt.