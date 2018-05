Søndag ettermiddag ble politiet varslet om et funn i et skogsområde rett ved et boligområde i Österåker utenfor Stockholm.

Ifølge Aftonbladet er et dødt spedbarn funnet i en grønn veske. Barnet skal ha ligget der lenge.

Dette er informasjon politiet så langt ikke har bekreftet.

Et større område er sperret av, og det gjøres krimtekniske undersøkelser på stedet.

Sent søndag kveld ble en kvinne pågrepet, mistenkt for et alvorlig lovbrudd.

Politiet har foreløpig ikke bekreftet at det dreier seg om et barn som er funnet død, men ifølge et politidokument Expressen har fått tilgang til mistenker de drap på et barn.