Når bilene får noen år på bakakselen, blir de slitt. Slik har det alltid vært – slik vil det etter alt å dømme forbli i overskuelig framtid.

En bil består minst 10.000 forskjellige deler. Noen er lette å se og å kontrollere. Andre deler ser man sjelden eller aldri. De bare er der og bidrar med sitt i den komplekse konstruksjonen som en bil faktisk er.

Men også noen av disse delene du aldri ser eller knapt tenker over, kan få slitasje eller bli ødelagt.

Vanlig feil på mange biler

– Bilens fjærer en av disse delene som ganske ofte kan gå i stykker, uten at du som bileier eller sjåfør merker noe til det.

Det forteller Benny Christensen – bilekspert her på Broom.

– Da er det spiralfjærene i hjulopphenget vi snakker om?

– Ja, det er riktig. Og om vi skal være litt pirkete, så heter de heller ikke spiralfjærer, selv om det er et mye, men feilaktig brukt uttrykk. En spiralfjær er en fjær hvor vinningene ligger utenpå hverandre, som i en spiral. Disse ble blant annet brukt en del i klokker tidligere.

– De fjærene vi tenker på her er egentlig skrufjærer – og minner jo om gjengene på en skrue. Derav navnet.

De knekker ofte i toppen eller bunnen, sier Broom-Benny.

Mange merker det ikke

– Men hva kan egentlig skje med disse fjærene?

– De kan knekke. Rett og slett. Det lager jo normalt litt lyd når selve bruddet skjer. Det kan også bli en ulyd når bilen fjærer opp og ned i etterkant. Bilen kan også bli litt skjev.

– Men mange merker det ikke i det hele tatt. Eldre biler har jo gjerne noen ulyder, mange er ikke så flinke til å legge merke til lyder heller og det er ikke alltid at det synes så godt heller. Men jeg har også vært borti tilfeller der fjærer hopper ut av festet sitt og skjærer opp dekket etter brudd. Da merker man det i alle fall...

– Fjærstål, som jo fjærer er laget av, er veldig sprøtt, så dette skyldes nok rett og slett tretthetsbrudd. Bruddet skjer gjerne helt øverst eller helt nederst på fjæra. Jeg har aldri sett en fjær som har røket på midten. Det hører vel med til sjeldenhetene at disse ryker før 5 år eller 100.000 kjørte kilometer. Det er jo gjerne slik at saker og ting skjer med eldre biler. Dette med knekte fjærer er ikke noe unntak, er jeg redd. Det er også en vanlig feil på veldig mange biler.

Tusenlappene flyr ...

Bilfjærer finnes i mange forskjellige former og fasonger.

– Hvordan kan man sjekke dette selv og hvordan oppdager folk at det har skjedd?

Man kan sjekke det ved å lyse inn på fjærene med en lommelykt. Vil man se bedre, er det en fordel å ta av hjulet, da dette er i veien. Det er som regel foran de knekker. Ellers er det nok veldig mange som har fått beskjed etter EU-kontrollen om at en fjær er knekt. Men også om bilen blir skjev og rar, ugrei å kjøre og man får ulyder ved svinging og ved fjæring, er det veldig tydelige signaler om at bilen trenger en sjekk. Det kan være farlig å kjøre med.

– Helt til slutt; hva koster det å bytte en knekt fjær da?

– Det varierer fra bil til bil, men fra rundt 3.000 kroner per side. Man bør også bytte begge når man først er i gang, mener jeg, slik at man sikrer at bilen har lik fjærhøyde på begge sider. Det er ikke påkrevet på alle biler, men jeg vil også anbefale å få tatt en forstillings-justering i samme slengen. Om man velger å gjøre dette så snakker vi fort 10.000 kroner, eller mer, tenker jeg.

Er du på utkikk etter bruktbil, så er dette også noe man bør sjekke litt nøye. For som du har forstått – tusenlappene flyr fort om en fjær er knekt.

