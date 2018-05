Se nestenulykken i videovinduet øverst!

En frivillig vinket med flagg og dirigerte sykkelfeltet bort fra en trafikkøy på den fjerde og siste etappen av Tour de Yorkshire da an lagbil kom i stor hastighet.

Mannen fikk i siste liten hoppet unna Astanas bil, som meide ned et skilt.

Video av den dramatiske hendelsen i Canal Street i Leeds blitt delt på Twitter.

Episoden blir etterforsket umiddelbart, opplyser en talsmann for Welcome to Yorkshire, skriver The Nothern Echo.

Den frivillige mannen skal ha sluppet unna nestenulykken uten skader, skriver avisen.

Mannen sier til Daily Mail at han var skremt etter episoden, men at han var opptatt med å sørge for at det gikk bra med Astana-føreren.

Det er for øvrig ikke meldt om noen skader på føreren av bilen.

Astana-rytter Magnus Cort Nielsen ledet Tour de Yorkshire før siste etappe, men måtte se sammenlagtseieren gå til Greg van Avermaet hos BMC.

Truls Korsæth, som sykler for Astana, var en av to nordmenn i Tour de Yorkshire, men 24-åringen fra Lillehammer måtte bryte på den tredje etappen etter en krasj, men Astana opplyste at ikke dreier seg om store skader. Kristoffer Halvorsen på Team Sky var den andre nordmannen i Yorkshire.