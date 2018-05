Spekulasjonene raser i Storbritannia før det kongelige bryllupet mellom prins Harry (33) og Meghan Markle (37) 19. mai.

Nå skriver Daily Mail og The Sun at de har sikre kilder på flere av de som kommer i bryllupet, og det er særlig tre navn som vekker oppsikt.

Ifølge Daily Mail har prinsen invitert to av sine ekskjærester – Chelsy Davy og Cressida Bonas – til å feire den store dagen sammen med ham. The Sun på sin side, hevder at popstjernen Ellie Goulding figurerer på gjestelisten. Det har tidligere svirret romsanserykter mellom henne og prins Harry, men forholdet ble aldri offentlig bekreftet, slik tilfellet var med de Davy og Bonas.

INVITERT: Ellie Goulding.

Den nå 32 år gamle smykkedesigneren Chelsea Davy er født i Zimbabwe. Hun møtte prinsen i Cape Town i 2004 og de to fant umiddelbart tonen, og Davy flyttet raskt til London for å studere.

I løpet av forholdet var hun blant annet gjest i prins Charles' 60-årsdag. De to holdt sammen i hele sju år før forholdet tok slutt, men gikk fra hverandre som venner.

Bare gode venner?

Skuespilleren og modellen Cressida Bonas (29) ble introdusert for prinsen av Harrys kusine, prinsesse Eguine i 2012. De to ble etter hvert et par, men holdt en svært lav medieprofil. De holdt sammen i to år før de gikk hver til sitt.

STORMFORELSKET: Chelsy Davy og Prince Harry avbildet på rugby-kamp i 2008. Foto: Chris Ratcliffe / AFP

Prinsens forhold til den britiske popstjernen Ellie Goulding (31) er langt mer rykteomspunnet. Britiske tabloidaviser har ved flere anledninger spekulert i at de to har hatt en romanse gående etter at de møttes i William og Kates bryllup i 2011. Siden den gang har de blitt sett sammen ved flere anledninger, og Goulding har vært til stede på flere begivenheter knyttet til kongehuset. Det eneste de to har innrømmet er imidlertid at de er gode venner.

Meghans eksmann ikke med

Daily Mail skriver videre at Markles eks-mann Trevor Engelson ikke blir å finne på den eksklusive festen i Frogmore House etter selve seremonien i St. Georges Chapel. Der prinsen har hatt et godt forhold til sine to tidligere flammer, har Markle nemlig et anstrengt forhold til Engelson etter skilsmissen i 2013.

Prince Harry har for vane å invitere kjærestene sine med på rugby-kamper. Her er han avbildet sammen med Cressida Bonas i 2014. Foto: Glyn Kirk / AFP

Forholdet skal ikke ha blitt bedre av at Engelson jobber med en tv-serie som handler om en skilt, amerikansk kvinne som møter en britisk prins, noe som fører til en komplisert strid om barnefordeling ...

Det er ikke første gang ekskjærester inviteres i britiske kongelige bryllup. I 1981 ble Charles' elskerinne Camilla Parker Bowles invitert til bryllupsfesten da han giftet seg med prinsesse Diana.

Markle og Harry har mye å ta stilling til før bryllupet. TV 2s kongehus Kjell Arne Totland frykter skandale dersom Meghans søster skulle finne på å dukke opp i bryllupet som ubuden gjest. Markle har nemlig et svært anstrengt forhold til søsknene sine.

Det er imidlertid bekreftet at Meghans foreldre kommer i bryllupet.