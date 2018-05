Voldsbølgen i london fortsetter

To tenåringer skutt i hodet

Krimteknikere er på plass i Wealdstone nordøst i London søndag kveld. (Jonathan Brady/PA via AP) Foto: Jonathan Brady

To gutter på 13 og 15 år behandles for hodeskader etter at de ble skutt like i nærheten av hverandre i London søndag.