Du får ikke se det på TV, men Alexander Rybak (31) har med seg en hemmelig hjelper når han torsdag står i semifinalen i den internasjonale Melodi Grand Prix-finalen i Lisboa.

Og den hemmelige hjelperen er ikke hvem som helst, det er nemlig den rutinerte TV-sangeren Frode Vassel. Han har blant annet sunget direkte på flere sesonger av Skal vi danse, i tillegg til å kore programmer som Idol og The Voice. Han koret også på Eurovision Song Contest i fjor, den gang for Jowst og Aleksander Wahlman.

– Jeg står i utkanten at scenen, der jeg ikke fanges opp av kameraene. Jeg korer og er med på refrenget, så jeg kan høres, men ikke ses, forteller Frode Vassel til TV 2.

Alt må fremføres direkte

Grunnen til dette, er at det ikke er lov til å ha forhåndsinnspilt koring i den internasjonale konkurransen. All sang som er med i opptredenen, må derfor fremføres direkte.

– Jeg står slik at jeg har god øyekontakt med det som skjer på scenen, og støtter opp låta vokalt, forteller Vassel.

I tillegg er det kun lov til å ha seks personer med i hver opptreden. Det betyr at man må fordele sang og dans på disse seks personene. Den norske delegasjonen ble derfor nødt til å endre på opptredenen fra Oslo spektrum, og bytte ut koristene og danserne.

BAK SCENEN: Frode Vassel poserer rett før Norge skal på scenen under generalprøven. Foto: Selfie/Frode Vassel

Måtte bytte ut dansegruppa

Løsningen for Rybak ble å ta med tre dansere som også kan synge, en som er danser og koreograf, og en som kun synger.

De som skal danse og synge er Lisa Børud, Lene Kokai Flage og Alvaro Estrella. I tillegg er Jens Jeffry Trinidad med som koreograf og danser.

Onsdag gikk Norge igjennom de siste og avgjørende prøvene før torsdagens semifinale. Da skulle nemlig juryprøven gjennomføres, og den avgjør halve resultatet for landene.

– Det var kjempebra. Du ser at han ikke er hundre prosent, men jeg vil si at han leverte nittini prosent. Han sjarmerer publikum og er en virkelig entertainer. Dette bør funke, sa lederen for den norske MGP-klubben, Morten Thomassen til TV 2 fra presserommet i Lisboa.

Avgjørende juryprøve på onsdag

PÅ SCENEN: Alexander Rybak på en av de siste sceneprøvene. Foto: Margrethe Miljeteig

En utvalgt jury i hvert land så hele sceneshowet på skjermer, og så måtte de levere stemmer som ble signert og stemplet av en politimann som er til stede. For den norske juryen foregår dette hos NRK Marienlyst.

Derfor var det svært viktig at Rybak leverte i går kveld. Han har lenge slitt med influensa, men delegasjonsleder Stig Karlsen sier at Rybak føler seg bedre.

– Han har heldigvis blitt bedre, og stemmen er på plass. Det er så gøy å se når Rybak går på scenen. Han er heltent. Når lyset tennes og musikken begynner, så er det en gnist i den gutten som er utrolig sterk, sier Stig Karlsen til TV 2.

Åpner semifinalen på torsdag

BAK SCENEN: Frode Vessel korer fra like bak scenen, der kameraene ikke ser han. Foto: Privat

Tobbe Ek, som er Eurovision-ekspert i den svenske avisen Aftonbladet, mener at Rybak leverte en strålende opptreden torsdag.

– På prøven tidligere var han litt overtent, men nå var han der han skal være. Utstrålingen hans gjør hele opptredenen. Låten er enkel og på grensen til banal, men han vinner på sjarmen sin, sier Ek til TV 2.

Torsdag kveld skal Norge åpne den andre semifinalen, og med det er Rybaks opptreden den 1500. i rekken av Eurovision-låter gjennom historien. Det regnes som negativt å være i første halvdel av showet, men ekspertene er enige om at det ikke kommer til å ha noe å si for Rybak. Han er nemlig så godt som sikret finaleplass allerede.

Den siste uken har Rybak klatret på bettinglistene, og han er nå utpekt som en av storfavorittene til å vinne hele konkurransen.

I skrivende stund ligger han på en andreplass på bettinglistene, ifølge Eurovision World.