Søndag kveld gikk startskuddet for Eurovision Song Contest i Lisboa – en uke fylt av spekulasjoner, generalprøver og en siste sjarmoffensiv fra artistene som skal ut i konkurransen.

I den anledning var det rullet ut en blå løper på havna i kystbyen, der artistene skulle paradere på rad og rekke og hilse på fans og presse. Men det var ikke en helt vanlig løper – den var nemlig enormt lang, og det tok faktisk fire-fem timer for artistene å komme seg igjennom hele.

Innen Rybak kom frem til Norges avmålte plass langs løperen, der TV 2 ventet, hadde det gått flere timer allerede.

– En vanskelig situasjon

– Denne blå løperen er den lengste jeg har sett noen gang. For en person som har vanskelig for å si nei til folk, så er dette en litt vanskelig situasjon. Man blir jo omgitt av folk, og alle vil ha selfies. Fire timer senere har vi kommet en meter avgårde, sier Rybak til TV 2.

Det er en blid, men tydelig sliten artist som møter oss. Rybak har slitt med sykdom de siste dagene, og han har unngått å delta på arrangementer. Utenom pressekonferansene etter de første gjennomgangene på scenen, har han ikke møtt verken fans eller journalister.

– Helsa kunne absolutt vært bedre. Men når man får influensa, er det verst de første timene. Det er over nå, og jeg håper jeg blir bedre snart. Men jeg kunne ønske formen var bedre, så jeg kunne deltatt på mer, sier Rybak.

– Kommer dette til å påvirke den kommende uka, med alle prøvene som gjenstår?

– Huff, jeg håper ikke det. Jeg tror ikke det, sier Rybak.

– Deilig å møte fansen

Det er ingen tvil om at Rybak er den største snakkisen under årets Eurovision Song Contest. Alle husker øyeblikket da den sjarmerende nordmannen vant med Fairytale i 2009, og fansen er ville etter å ta bilder med 31-åringen.

Alle roper på han og kjemper om hans oppmerksomhet langs den blå løperen.

Se Rybaks møte med fansen øverst i saken.

– Vi er konsentrert om disse tre minuttene som vi skal levere 10. mai. Men så skal man jo dele litt sånne små skritt på veien. Det er deilig å få møte fansen i dag, sier Rybak.

– Du blir jo behandlet som en superstjerne her i dag – hvordan føles det?

– Jeg føler at vi alle bidrar til dette. Dette er ikke bare en konkurranse, det er også en musikkfestival, sier han.

Han forteller videre at han velger å ikke fokusere på at han har et favorittstempel. Rybak ligger nemlig på andreplass på bettinglistene, kun slått av Israel.

– Rybak er ustoppelig

Favorittstempelet fører til et ekstra press fra både fans og journalister, og forventningene er skyhøye.

Leder for den norske Melodi Grand Prix-klubben, Morten Thomassen, tror Rybak kommer til å levere som han skal – sykdom eller ikke.

– Man kunne se på prøvene på fredag at han var tydelig redusert av sykdommen. Men når det virkelig gjelder, da er Rybak ustoppelig. Han kommer til å levere når han må, sier Thomassen.

Leder for den norske delegasjonen, Stig Karlsen, har fortalt TV 2 at de har et godt apparat som skal ta vare på Rybak.

– Både Alexander og den norske delegasjonen har solid erfaring og kunnskap med hva som kreves av en artist under Eurovision Song Contest. Denne erfaringen gjør at vi i sammen kan gjøre gode prioriteringer, slik at det blir ro rundt de aktivitetene og forberedelsene Alexander og teamet trenger for å prestere sitt beste på scenen, sier han.