Lava fra Kilauea-vulkanen har gjort stor skade i flere boligområder, og minst 26 hjem ubeboelige. Det slår myndighetene fast etter å ha gjort undersøkelser fra luften.

– Hjerteskjærende

– Tallet kan endre seg. Dette er hjerteskjærende, sier talsperson Janet Snyder.

Hun opplyser at lavaen fra Kilauea-vulkanen sprutet over 60 meter opp i luften.

Myndighetene advarer fremdeles befolkningen om at potensielt dødelig konsentrasjon av svoveldioksidgass kan utgjøre en fare i området.

Lavaen renner i gatene i Leilani Etates. Foto: AFP/USGS

Det er ingen indikasjoner på at utbruddet skal stoppe, sier vulkanforsker, Wendu Stovall, i USGS, til Associated Press.

Tusenvis evakuert

Hele boligområdet Leilani Estates, der mer enn 1700 mennesker bor, er evakuert. Beboerne fikk søndag tillatelse til å hente «medisiner, kjæledyr og andre nødvendigheter». Ingen barn får oppholde seg i de rammede områdene.

– Vi har ikke full oversikt, men vi vet at det fremdeles befinner seg folk i noen av boligene, sier en talsmann for myndighetene under en pressekonferanse mandag morgen norsk tid.

Så langt har lavaen spredd seg utover 36.000 kvadratmeter.

Bakken sprekker opp

Bakken revnet på to nye steder i et boligområde i Leilani Estates lengst øst på øya natt til søndag, opplyser The Hawaiian Volcano Observatory.



Sprekkdannelsen er et resultat av den nylige aktiviteten langs skråningene på Kilauea-vulkanen. Til sammen ni sprekker har dannet seg på denne kanten av øya.

Hawaii er en vulkansk øygruppe som består av i alt fem vulkaner, hvorav Kilauea-vulkanen er den største. Den er også en av verdens mest aktive vulkaner.