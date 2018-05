Barcelona – Real Madrid 2-2:

Oppgjøret mellom Barcelona og Real Madrid ble både ampert og underholdende.

Kampen endte 2-2, og Real Madrid risikerer nå å se rivalen Barcelona gjennomføre den beste sesongen i La Liga siden 1932.

Foran søndagens El Clásico hadde Barcelona spilt 34 ligamatcher denne sesongen uten tap.

Barça hadde allerede sikret seg ligatittelen før gigantduellen, og Real Madrids mål var å slå hjemmelaget for å hindre rivalen i gå gjennom en hel sesong uten tap.

Real Madrid-trener Zinédine Zidane nektet sine spillere å applaudere Barcelona på banen slik tradisjonen har vært i Spania når et lag har sikret serietittelen.

The coaching staff perform a guard of honor for the team

👏👏

🔵🔴 Força Barça! pic.twitter.com/ypHdltokGa — FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 6. mai 2018

Barcelona fikk en drømmestart da Luis Suárez sendte laget i ledelsen 1-0. Sergi Roberto kom fram på høyresiden og la inn til Luis Suárez, som scoret på volley.

Fem minutter senere viste Ronaldo klasse og satte inn sitt 25. mål for sesongen.

Han hælsparket Toni Kroos fram på venstrekanten. Noen trekk senere møtte han Karim Benzemas innlegg og satte inn 1-1. I forsøket på å avverge traff Piqué ham på ankelen. Ronaldo spilte videre og hadde et par sjanser til å gi gjestene ledelsen på Camp Nou, men han måtte gi seg til pause.

Det kokte over for flere spillere i slutten av omgangen. Først var Sergio Ramos og Suarez i tottene på hverandre, og begge fikk gult kort. Rett etter fikk Lionel Messi gult for en hevntakling mot Ramos, før Gareth Bale gikk voldsomt til verks mot Samuel Umtiti uten sanksjon fra dommeren.

I slutten av første omgang ble Sergi Roberto utvist for Barcelona. Han fikk rødt kort etter et slag mot Marcelo.

Messi-magi

Men til tross for at Barcelona var redusert til ti mann startet de andre omgang strålende.

I det 52. minutt passerte Lionel Messi et par motspillere før han hamret inn sitt 33. mål for sesongen. Det burde nok vært dømt frispark mot Suárez i forspillet.

Med 20 minutter igjen å spille svarte Real Madrid igjen. Gareth Bale utlignet på vakkert vis da han satte inn 2-2 med venstrefoten.

Et kvarter før slutt skrek Marcelo på straffespark etter at han ble felt innenfor Barcelonas 16-meter.

Dommeren vinket spillet videre. Cristiano Ronaldo, som ble byttet ut ved pause på grunn en skade, var rasende på benken. TV-kameraene viste at Ronaldo slo hånden i taket på innbytterbenken.

Åtte gule og ett rødt

Real Madrid jaget seiersmålet i sluttminuttene. De var nære flere ganger, men kampen endte 2-2.

Oppgjøret ble svært ampert. Totalt delte dommeren ut åtte gule kort og et rødt.

Barcelona møter Villarreal, Levante og Real Sociedad i sine tre siste kamper denne sesongen. Om laget unngår nederlag, vil de altså bli den første klubben som går ubeseiret gjennom en La Liga-sesong siden 1932.

Atlético tapte

Tidligere søndag fikk europaligafinalist Atlético Madrid sitt første hjemmetap for sesongen da Espanyol vant 2-0. Oscar Melendo og Leo Baptistao scoret målene.

– Med så tett kampprogram som vi har, kan slike ting skje. Vi har ingen stor tropp og blir stadig svakere, akkurat som stemmen min, sa Atlético-trener Diego Simeone.

Han mønstret et redusert lag tre dager etter seieren over Arsenal i europaligaens semifinale. Tapet gjør at Real Madrid på tredjeplass er bare tre poeng bak byrivalen og med en kamp mindre spilt.