Golovkin, som gikk hovedkamp og slo Vanes Martirosyan på knockout søndag morgen, skulle i utgangspunktet møte Saul «Canelo» Alvarez i Las Vegas søndag, men mexicaneren måtte trekke seg fra kampen grunnet å ha testet positivt på det forbudte stoffet clenbuterol.

​Se høydepunkter fra nattens Brækhus-kamp i Sportsnyhetene øverst!

Det ville blitt den aller største boksekampen i 2018, men Martirosyan tok kampen på kort varsel og stevnet ble flyttet til Los Angeles.

Det snakkes allerede om at omkampen mellom Golovkin og Alvarez, to av verdens beste mannlige boksere uansett vektklasse, vil gå av stabelen i høst.

Neste steg

På det stevnet vil vi sannsynligvis også se Cecilia Brækhus.

– Det er det vi ser på som neste steg. Og da kan vi forhåpentligvis legge opp en litt lengre plan og gjøre ting på en litt annen måte, sier 36-åringen til NTB dagen etter at hun beseiret Reis på poeng til tross for å ha tatt telling i sjuende runde.

Lørdagens stevne og oppladingen til det ble kraftig komprimert for Brækhus. Det var lenge fare for at Golovkin ikke fikk tak i motstander, og kun noen uker før stevnet skulle gå av stabelen, steppet armenske Martirosyan inn.

Deretter fulgte et voldsomt mediekjør for spesielt Brækhus, som fikk sin kamp vist på hovedkanalen til HBO som første kvinnelige bokser noensinne.

Treneren kom i 12. time

I tillegg var hennes trener Johnathon Banks opptatt med en annen utøver ettersom han hadde fått beskjed om at stevnet ikke ble noe av. Amerikaneren ble overraskende fløyet til USA samme morgen for å være i ringhjørnet med «The First Lady».

Nederlandske Lucia Rijker hadde ansvaret for treningene til Brækhus i oppkjøringen, men i StubHub Center var Banks på plass.

Brækhus fortalte etter kampen at Rijker hadde gjort en meget god jobb, men at magefølelsen tilsa at tryggheten med Banks, som har vært i hjørnet hennes de fem siste kampene, veide tyngst.

Før en neste kamp i USA ser bergenseren fram til en lengre og mer uproblematisk oppkjøring.

– Neste gang blir det seks uker i Los Angeles med Johnathon. Jeg gleder meg til å få vist hva jeg virkelig kan. Jeg fikk vist mye av boksingen min, men jeg trenger en sjanse til å vise hvorfor jeg virkelig har vært så dominerende i mange år.

