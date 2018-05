Brann – Tromsø 3-0:

Brann stormer videre på toppen av tabellen.

Søndag kveld ble Tromsø effektiv slått med 3-0. Seieren sørget for at Brann nå har en sju poengs luke ned til Rosenborg på toppen av tabellen.

Etter åtte kamper har Brann vunnet sju og spilt én uavgjort, og topper tabellen med 22 poeng og 15-2 i målforskjell. Rosenborg på andreplass har 15 poeng.

Steffen Lie Skålevik scoret to av målene i Branns overbevisende seier mot Tromsø.

– Det begynner å bli gøy nå. God stemning. Det er veldig gøy å være Brann-spiller, men også tungt og, for vi jobber så voldsomt når vi spiller kamper, sa Branns gifte angriper til Eurosport etter kampen.

– Ser ut som en seriemester!

Nå mener TV 2-ekspert Jesper Mathisen at Brann kan stikke av med det edleste metallet i Norges øverste divisjon for første gang siden 2007.

– Brann ser for øyeblikket ut som seriemester, for de har rett og slett vært enormt gode denne sesongen. Tromsø er ikke noe dårlig lag, men i kveld er de sjanseløse mot Lars Arne Nilsen og co, sier Mathisen til TV 2 Sporten.

Han hyller jobben trener Lars Arne Nilsen har gjort i Brann. Denne sesongen har Brann hittil bare sluppet inn to mål på de åtte første kampene.

– Den jobben som er blitt gjort i Brann etter at han ble sjef er helt enorm, og nå har de i tillegg fått i gang Skålevik, slår Mathisen fast.

Og legger til:

– De har hele tiden hatt et veldig solid defensiv fundament, men nå har de også Skålevik som kan levere målene de har savnet fra spissen sin. Det han leverte for Start i OBOS siste halvdel av 2017 var meget imponerende, og i år fortsetter han i det samme sporet - men for Brann i toppen av Eliteserien, sier han.

Mathisen vil imidlertid ikke dele ut gullet til Brann helt enda.

– Endelig ser det ut til at vi får en skikkelig kamp om tittelen, og det gleder alle oss som elsker norsk fotball, mener han.

Analytiker: – 39 prosents sjanse for gull

Sportsanalytiker i GIG Sports, Runar Endestad, opplyser til TV 2 Sporten at de har kalkulert seg frem til at Brann har 39 prosents sjanse til å stikke av med gullet i Eliteserien denne sesongen.

– Med Brann-seier her, og Rosenborgs poengtap i går, er sjansen for gull til Brann 39 prosent. Det er syv poeng ned til Rosenborg, som regnes som den største utfordreren (38 prosent), og Brann er dermed for første gang denne sesongen favoritt til å ta gullet. Syv poengs luke med 22 kamper igjen, i en sport der mål er viktige og få, der flaks har så stor betydning, er en ganske formidabel ledelse, sier han til TV 2 Sporten, før analytikeren poengterer følgende:

– Når det sagt, er det fortsatt 61 prosent sjanse for at Brann IKKE vinner gullet. Så det er dermed fortsatt desidert størst sjanse for at Brann ikke vinner, men nå er det i alle fall realistisk å prate om det. Som Brann-supporter kan du da faktisk ha et berettiget håp om gull. Som en liten anekdote, er det 0,8 prosent sjanse for at Brann går gjennom serien ubeseiret, opplyser Endestad.

– Den mest fortjente ledelsen jeg har sett

Tromsø levde svært farlig de første minuttene på Brann Stadion.

Etter 17 minutters spill klarte ikke Tromsø å holde unna for presset lenger.

Gilli Rólantsson fikk sjansen og klemte til fra skrått hold.

Ballen gikk via Tromsøs Simen Wangberg og i eget mål.

– Den mest fortjente ledelsen jeg har sett etter 17 minutter i årets sesong, slo Eurosport-ekspert Bengt Eriksen fast etter Branns scoring.

– Gjorde alt vi ble enige om på forhånd

Tromsø var midlertid nære utligning etter 31 minutter. Acosta ble Branns redningsmann da han reddet på streken etter et skudd fra Robert Taylor på mål.

Like etter kontret Brann på mesterlig vis. Steffen Lie Skålevik fikk stå helt alene på bakerste stolpe. Innlegget fra Gilbert Koomson glapp gjennom Tromsøs forsvar, og Skålevik kunne enkelt doble Branns ledelse.

– Vi spilte bra, og gjorde det vi ble enige om på forhånd, sa Branns målscorer Steffen Lie Skålevik til Eurosport i pausen.

Skålevik scoret sitt andre for dagen

Etter pause roet Brann spillet noe ned. Rødtrøyene fortsatte imidlertid å skape flere store sjanser.

Etter 61 minutters spill scoret Brann igjen. Steffen Lie Skålevik ble spilt gjennom, rundet keeper, og fra skrått hold scoret han sitt andre for dagen.

Pasningen før scoringen kom fra Tromsøs Tom Høgli etter å ha blitt presset av Gilbert Koomson.

Brann vant kampen 3-0 og stormer videre på toppen av tabellen.

​Slik startet lagene

Brann (4-3-3): Sahin-Radlinger - Teniste, Acosta, Wormgoor (Kaptein), Rolantsson - Barmen, Heltne Nilsen, Haugen - Koomson, Skålevik, Marengo.

Tromsø (3-5-2): Karlstrøm - Wangberg (Kaptein), Ødegaard, Gundersen - Høgli, Taylor, Gamst Pedersen, Antonsen, Nilsen, Berntsen - Espejord.