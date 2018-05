Vålerenga – Haugesund 2-2:

FKH hadde vunnet tre av fire bortekamper i Eliteserien før oppgjøret. Søndag sørget Vegard Skjerve og Fredrik Pallesen Knudsen for at Ronny Deilas Vålerenga-mannskap var under press, men ni minutter før slutt ordnet Michael utligning og ett poeng med en smart avslutning.

Haugesund er tabelltreer i serien med sine 14 poeng. Vålerenga på sjuendeplass har 12.

Vegard Skjerve sendte bortelaget i føringen etter et drøyt kvarters spill i Oslo. FKH-stopperen var inne i boksen da Joakim Våge Nilsen slo et presist innlegg fra venstre, og Skjerve nikket kontrollert inn 1-0.

Perle

​Gjestenes jubel ble imidlertid kortvarig. Et kjempemål av Vålerenga-stopper Felipe Carvalho ga 1-1. 24-åringen førte ballen forbi et par FKH-spillere og dunket ballen opp i vinkelen, naturlig nok til Klanens store glede.

– Det er en 90 kilos bamse som fører ballen opp fra egen banehalvdel og klinker den i krysset fra 20 meter. Klassescoring, utbrøt Ole Martin årst i FotballXtra-studio.

– Carvalho er en særdeles sympatisk kar. Han skadet en VIF-spiller på trening. Da ble han så lei seg at han fulgte med til sykehuset og nektet ham å sove hjemme alene. Carvalho var med ham hjemme og passet på ham, fortalte Ole Martin Årst, som la til:

– Han veide 100 kilo da han kom, men de har slanket han nd til 90. Det er han og Bismar Acosta som er biffene i Eliteserien.

– Det er det hardeste skuddet sett i Eliteserien denne sesongen. Han er i ferd med å bli en skikkelig profil, Vålerangas nye yndling, sa Jesper Mathisen

Tidligere Vålerenga-kaptein Christian Grindheim fikk en stor mulighet til å sende FKH opp i føringen igjen åtte minutter før pause, men midtbanemannens hodestøt gikk rett på Adam Larsen Kwarasey i Vålerenga-buret.

Samme mann fikk en ny sjanse til å score mot gamle lagkamerater i 2. omgang, men markkryperen hans ble så vidt klarert til corner av Carvalho.

Sto imot

​Også kort tid etter hvilen kom det gode scoringsmuligheter for begge lag, men i det 64. minutt var det igjen bortelagets tur til å få nettsus. Kwarasey hadde vartet opp med en kjemperedning i forkant, men på den påfølgende corneren var burvokteren maktesløs. Alexander Stølås curlet ballen nesten helt inn i nettet, men Pallesen Knudsen sto på streken og trygget den i mål.

– Det var et meget godt slått corner Alexander Stølås, men Adam klarte ikke å få has på den høyreiste stopperen til Haugesund, Fredrik Knudsen.

– Adam Larsen Kwarasey ble stående på streken, han burde brøytet seg frem, men ble for passiv. Jeg vet at det på diskusjonsforumet til Klanen og Vålerenga stilles store spørsmålstegn ved Adam Larsen Kwarasey. De ønsker at Marcus Sanderb skal få sjansen, og det ryktes at han vært svingod på trening, sa Ole Martin Årst FotballXtra.

VIF prøvde å mobilisere etter baklengsmålet, og til slutt fikk vertene det de var ute etter. Sam Johnson spilte Michael igjennom ni minutter før full tid. Sistnevnte plasserte ballen i mål via stolpen, kun fire minutter etter at han hadde kommet på banen for VIF.

– Ronny Deila har gjorde en haug med bytter for å pøse på offensivt, og det ga resultater med en gang, mente Årst etter Vålerengas 2-2-scoring.

Hjemmelaget trykket på for tre poeng på tampen, men Haugesund holdt unna i kaotiske sluttminutter. Sam Johnson fikk en god mulighet til å avgjøre, men avslutningen hans på tampen gikk over mål.

