SOGNSVANN (TV 2): Det ble en stor dag for fireåringen Isak Norvik. I joggevognen sammen med pappa Joachim, stod han på startstreken med stjerner som Petter Northug, Heidi Weng og Frank Løke i Wings for life World Run.

– Vi skal sjekke formen til Petter Northug og Heidi Weng, sier Joachim Norvik til TV 2 før start.

– Så du skal prøve å henge på Petter?

– Nei, vi skal se om han klarer å henge på oss, he, he.

Og Northug koste seg med utfordringen i et sommervarmt Oslo.

– Problemet mitt er at jeg svetter bare jeg står opp av sengen. Så dårlig form er jeg i, spøker han.

Northug-støtte

Gjennom sponsoren Red Bull har Northug deltatt flere ganger på dette løpet. Deltagerne betaler en påmeldingsavgift som utelukkende går til forskning på ryggmargskader.

Historien til Isak er hjerteskjærende. Han ble lam allerede som ettåring.

– Det som skjedde hos Isak var at han fikk en blødning i nakken som førte til et trykk i ryggmargen som igjen førte til at han mistet funksjonen i beina, forteller pappa Joachim.

I dag finnes det ingen kur mot ryggmargskader. Og denne forskningen blir ofte nedprioritert kontra mer livstruende sykodmmer som f.eks kreft.

– Jeg synes i alle fall at det er lett å stille opp for en sånn sak, sier Petter Northug.

Spesielt fordi dette er en skade som ofte rammer idrettsfolk.

– Ja, og i dag møtte jeg en jente som satt i rullestol som spilte håndball. Hun er 15 år nå, og fikk skaden da hun var 12. Der er rørende å høre hennes historie. Og så er det artig for meg å stå på startstreken sammen med folk som ikke har det like lett som meg, sier Northug.

Drømmer om en kur

I Wings for life Run løper deltagerne så langt de orker til de blir tatt igjen av en virtuell bil.

Northug nøyde seg med drøye en 18 kilometer restitusjonstur etter lørdagens Holmekollstafett, mens Heidi Weng bare tok en æresrunde pga såre bein etter sin etappe opp Besserud.

Men for familien Norvik betyr deltagelsen fra stjernene mye. Fordi premien som kanskje venter i enden betyr så enormt mye.

– Kommer forskerne nærmere en løsning på ryggmargsgåten?

– Ja, de gjør det. Og for oss er dette viktig fordi vi har en drøm om at skaden til Isak skal bli bra igjen, sier Joachim Norvik.

– Men det trengs penger. Det er ikke noe annet som kan være med å gjøre noe med dette. Beklageligvis.