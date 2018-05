Odd - Start 3-0 (2-0)

Odd vant kampen 3-0 etter scoringer av Fredrik Nordkvelle, Elbasan Rashani og Tobias Lauritsen. De har nå tre seirer på rad og viser god form.

Start er derimot et annet kapittel. Selv med rike eiere og hard satsning, er de tabelljumbo. Eneste seier så langt kom i seriepremieren mot Tromsø 11. mars.

Mot Odd fikk de i tillegg Lars-Jørgen Salvesen utvist for en takling på Martin Broberg. En utvisning som kan diskuteres. Det førte til at trener Mark Dempsey ble vist på tribunen i pausen etter at han kjeftet på dommeren.

I FotballXtra-studio var de tidligere Start-spillerne Jesper Mathisen og Ole Martin Årst nådeløse.

Hissing stemning mellom Start trener Mark Dempsey og Odd trener Dag Eilev Fagermo. Foto: Teigen, Trond Reidar

– Det er ingen ledere i denne spillergruppen. Den er veldig skjør. Det er et veldig «soft» fotballag. Det er blitt jaktet etter slike typer, og jeg blir overrasket om Start ikke henter inn tre-fire spillere i sommer, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Jeg setter spørsmålstegn ved typene de henter. De har brukt mange penger, men ikke hentet ledere. Det har jeg vært kritisk til før. De hentet tre spillere i siste timen av overgangsvinduet. Det var helt tåpelig, sier Ole Martin Årst, som peker på sportsdirektør Tor-Kristian Karlsen.

– Han har fått for lite ut av dette. Han har jobbet med å hente spillere siden i fjor sommer. Det finnes ingen unnskyldninger. man må ha struktur på ting for at unge talenter skal blomstre.

Ergret seg

Da Odd tok ledelsen ved Fredrik Nordkvelle, ergret Mathisen seg over Starts forsvar og «naive» spill på egen banehalvdel.

– Odd har vært det beste laget. Start forsøker å spille seg ut gang på gang, men de mister ballen. De er ikke gode nok til det. Det utnytter Odd til det fulle nå. Når skal Start innse at de ikke er skikket til å spille slik?

Neste kamp for Start er mot serieleder Brann. Da blir det nok uten Dempsey på benken, etter at han ble utvist i pausen søndag.