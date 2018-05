Arsenal-Burnley 5-0

Torsdag ble det klart at det ikke ble noe trofé på Arsène Wenger i hans siste sesong som Arsenal-manager.

Søndag hadde skuffelsen lagt seg og den franske managerlegenden ble hyllet av et fullsatt Emirates i sin siste hjemmekamp som Arsenal-manager.

Begge lags spillere og ledere sto æresvakt for Arsène Wenger før oppgjøret, og kampen mot Burnley ble et verdig farvel.

Arsenal feide Burnley av banen og vant til slutt hele 5-0 etter en festforrestilling på Emirates.

Kampen var også et farvel med Emirates som spiller for Per Mertesacker, som legger opp etter sesongen. Den høyreiste tyskeren ble byttet inn til øredøvende applaus fem minutter før slutt.

Tidlig ledelse

Ingen av de to lagene hadde noe særlig annet enn æren å spille for, da Europaligaspill venter for dem begge.

Sean Dyches menn kan ikke bli noe dårligere enn nummer syv på tabellen, noe som denne sesongen vil gi Europacup-spill.

Burnley har hatt en strålende sesong og ville med seier kun være poenget bak Arsenal.

Hjemmelaget tok ledelsen allerede etter 14 minutter etter flott angrepsspill. Alexandre Lacazette fant spissmakker Pierre-Emerick Aubameyang med en mellomting av skudd og innlegg. Den tidligere Dortmund-spilleren dukket opp på bakerste stolpe og skled inn ledermålet.

Arsenal herjet med Burnley

Like før pause var det Lacazettes tur til å finne veien til nettmaskene. Héctor Bellerín fant franskmannen inne foran mål og Lacazette hadde en enkel jobb med å bredside ballen forbi Nick Pope og i mål.

Burnley gikk friskt ut etter pause og etter 50 minutter kunne Sam Vokes utlinget for bortelaget. Den høyreiste spissen headet imidlertid rett på Petr Cech fra kloss hold.

I stedet var det Arsenal som kunne juble for scoring fire minutter senere. Jack Wilshere driblet seg fint løs på midtbanen og slapp ballen til vingback Sead Kolasinac. Bosnieren klemte til med sin gode venstrefot og banket ballen utagbart nede i hjørnet.

Arsenal herjet nå med stakkars Burnley. Aubameyang fant Alex Iwobi innenfor straffefeltet og nigerianeren plasserte ballen i krysset bak en utspilt Pope i Burnley-buret.

Aubameyang satt sitt andre, og Arsenals femte, ti minutter senere. Nok en gang var det Bellerín som var regissør. Spanjolen fant spissen med et godt innlegg og Arsenals nummer 14 styrte ballen i mål fra kloss hold.

Det satte et verdig punktum i en spesiell kamp for Arsenal.

