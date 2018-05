Chelsea-Liverpool 1-0

Se Girouds matchvinnerscoring i videovinduet øverst.

Chelsea holdt Mohamed Salah og resten av Liverpools angrepsrekke i sjakk og vant 1-0 mot Liverpool søndag etter scoring av Olivier Giroud.

Med det puster de nytt liv i håpet om Mesterliga-spill neste år. Tottenhams overraskende tap mot West Bromwich lørdag gjør at Chelsea nå er kun to poeng bak London-rivalen.

De er også kun tre poeng bak dagens motstander Liverpool – med én kamp til gode. Det betyr at det blir spenning om Mesterliga-plassene helt til siste serierunde.

– Det er imponerende hvordan Chelsea er i ferd med å avslutte denne sesongen. Så mye uro det har vært, sviktende resultater og kontroverser rundt Conte. Alle signaler på en fiaskosesong og så har de løftet seg slik som dette, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker.

– Muligheten for Mesterliga-plass lever så absolutt. En perfekt gjennomført kamp av Antonio Conte, sa TV 2s Premier League-ekspert Brede Hangeland.

​Olivier Giroud ble matchvinner da han stanget inn 1-0 en halvtime ut i førsteomgang, men det var Eden Hazard som var kampens store spiller.

– Eden Hazard har vært formidabel i dag, sa Alsaker da den lille belgieren ble byttet ut fem minutter før slutt.

Liverpool har Brighton hjemme i siste serierunde. Med seier der vil de uansett være sikker på grunn av sin overlegne målforskjell. Før den tid skal Chelsea møte Huddersfield hjemme onsdag. Der er kun seier godt nok.

Tottenham har på sin side presset på seg når de skal møte Newcastle på Wembley onsdag kveld.

Liverpool best i åpningen av kampen

Liverpool har naturligvis hatt stort fokus på Mesterligaen den siste tiden, og resultatene i serien har lidd noe.​

En seier søndag ville imidlertid sikre Liverpool en topp fire-plassering, og det var Jürgen Klopps menn som kom best i gang.

Roberto Firmino testet Chelsea-keeper Thibaut Courtois allerede etter to minutter, men den belgiske landslagskeeperen reddet greit.

Marcos Alonso testet skuddfoten etter femten minutter, men Loris Karius hadde grei kontroll og holdt ballen i fast grep.

Liverpool virket ikke å ha brukt opp alle kreftene mot Roma onsdag, og var friske innledningsvis mot Chelsea.

Sadio Mané fikk vendt opp i mellomrommet og klinte til fra drøyt tjue meter etter halvspilt omgang. Courtois fikk med nød og neppe bokset ballen ut til hjørnespark.

Giroud stanget Chelsea i ledelsen

Mané testet belgieren igjen noen minutter senere og denne gangen havnet returen hos Firmino. Brasilianeren fant Mané like ved straffemerket, men angriperen klarte ikke annet enn å tuppe ballen rett i klypene til Courtois.

Nå bølget spillet fram og tilbake, og det var Chelsea som fikk det første målet.

Victor Moses var livlig den første halvtimen og etter 32 minutter kom han seg rundt på kanten og fikk lagt et godt innlegg foran mål. Olivier Giroud var rå i luften i duell med Dejan Lovren og stanget inn 1-0 med et vakkert hodestøt.

Det var Girouds femte scoring i hans sjette start mot Liverpool.

Cesc Fabrégas kunne doblet ledelsen like etter da han kom løs innenfor sekstenmeteren, men spanjolen skjøt utenfor fra skrått hold.

Salah fikk gult for filming

Årets komet Mohamed Salah hadde en anonym førsteomgang mot gamle lagkamerater. Etter 38 minutter fikk egypteren et fortjent gult kort for filming da han kastet seg utenfor straffefeltet.

Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0.

– Jeg vil se Salah med ballen i beina, sa TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley i pausen.

– Det var vinnerresepten før, men nå virker det som om de kun forsøker å spille ham gjennom i bakrom. De må gi ham ballen og la ham utfordre forsvarsspillerne til Chelsea.

Hazard-show

Chelsea startet andreomgang bra og etter 55 minutter kom kampens store spiller, Eden Hazard, svært nær scoring. Den lille belgieren driblet seg på strålende vis forbi Chelsea-forsvaret og løsnet skudd fra skrått hold.

Karius ble tatt på feil bein, men fikk akkurat en hånd på ballen som spant faretruende nær målstreken før den ble klarert til hjørnespark.

Antonio Rüdiger trodde han hadde scoret på det påfølgende hjørnesparket, men målet ble annullert for en soleklar offside.

Kneblet Liverpools angrepstrio

Det var likevel hjemmelaget som hadde initiativet i kampen, og Liverpools fryktede angrepstrio ble effektivt kneblet av et bunnsolid Chelsea-forsvar.

Kaptein Gary Cahill har fått mye kritikk for sitt spill denne sesongen, men den engelske landslagsspilleren gjorde en svært god figur i Chelsea bakre rekker søndag.

Jürgen Klopp hadde ingenting å tape og tjue minutter før slutt tok han ut forsvarer Andy Robertson og erstattet han med spiss, og tidligere Chelsea-spiller, Dominik Solanke.

Marcos Alonso fikk vanvittig klem på en volley ti minutter før slutt, men ballen barberte Karius' lengste stolpe. Det hadde blitt en kandidat til sesongens mål, hadde den sneket seg innenfor stengene. En skikkelig prosjektil fra spanjolen.

Liverpool presset på for en utligning, men klarte aldri å sette Courtois på de helt store prøvene. Solanke steg til værs like før slutt, men headingen gikk til side for målet. Dermed kunne Chelsea juble for en svært kjærkommen seier.