– Jeg føler virkelig at vi er på et bra sted nå når det gjelder norsk musikk, og Ehi tror jeg skal være en av de som kommer til å sette norsk musikk enda sterkere på kartet, sier produsent og tidligere D’Sound-medlem Kim Ofstad.

Passet ikke inn på skolen

Ehi er plateselskapet Universal sitt nye stjerneskudd. Stian Ehiabhi Omole Jensen vokste opp på Stovner i Oslo. Oppveksten var ikke alltid like enkel, og han havnet stadig på kant med lærerne.

– Det gikk ikke så bra på skolen, jeg passet ikke så godt inn i hele det systemet. Jeg gjorde det stikk motsatte av det som andre forventet at man skulle gjøre. Jeg hadde problemer med å passe inn og fikk ikke skolen til å fungere. Jeg strakk ikke til, og det var ikke for meg, forteller 25-åringen åpenhjertig.

Men fritidsklubben på Stovner skulle få Stian til å blomstre. Her fikk han utløp for interessen for sang.

– Det var der jeg fikk komme og synge. Det var de som så meg, de som så at jeg faktisk kunne noe, selv om jeg ikke passa inn på skolen.

Mener fritidsklubbene kan stoppe bråket

Han hadde vokst opp i en familie der musikk var viktig. Moren introduserte ham for artister som Barry White, Craig David, Destiny´s Child, Marvin Gaye, TLC, Whitney Houston, og ikke minst Harry Belafonte.

– Vi hørte mye på Harry Belafonte. Han var en stor skikkelse i vårt hjem, sier Ehi mens han ler godt.

Groruddalen har havnet i medias søkelys de siste ukene på grunn av bråk fra ungdomsgjenger. Politiet har satt inn ekstra ressurser i området, og de lokale natteravnene måtte innstille aktiviteten i helgene en periode. 25-åringen har klare meninger om hva som er medvirkende årsaker til uroen i bydelen i Oslo-Øst.

– Ansvaret ligger først og fremst hos de som legger ned fritidsklubbene. Du kan ansette aldri så mye politifolk, men det hjelper ikke. Det blir to krefter som bunter sammen. Man må ha noen som jobber med ungdommene, og det er det fritidsklubbene gjør.

Kontaktet av Universal

Stian lyktes med musikken, og ble plukket opp av plateselskapet Universal Norge. Han innrømmer at det var en spesiell opplevelse å bli kontaktet av en av gigantene i platebransjen.

– Det er litt surrealistisk. De er jo svære. De har noen av de største navna i bransjen, også kommer jeg liksom. Det er en rar følelse, men en god følelse også.

Stian er ikke i tvil om hva han ønsker. Han vil leve av musikken, og han vil ut å spille. Produsent Kim Ofstad tror han har det som skal til.

– Det første jeg tenker på med Stian er en enorm stemme, en fantastisk stemme. En stemme jeg ikke har hørt før. Han har mulighet til å bli en av de aller største, fordi han skriver veldig bra, han har rett attitude, han er ikke redd for å være seg selv og han jobber hardt.

Manglet et forbilde

FORBILDE: Den fremadstormende artisten manglet gode forbilder da han var ung. Nå håper han at han kan være et for andre. Foto: Mathias Normann/Universal Music Group

Den første singelen «Tanker» er ute nå. Musikken er i landskapet R&B/pop og temaet i låten spinner rundt konkrete hendelser fra hans egen oppvekst, der han blant annet tar et oppgjør med en far som ikke var tilstede.

– Den handler om de følelsene jeg har hatt, og det om å bli forlatt. Jeg har problemer med å stole på folk. Så er jeg redd for å være alene.

Mangel på forbilder var noe av det han selv savnet i oppveksten. Det var få han selv kunne relatere seg til i den norske offentligheten. Ingen som var som ham på TV. Han mener det er viktig at de som vokser opp har forbilder med samme bakgrunn.

– Jeg tror det er lettere å se sin egen fremtid, hvis man ser noen som ligner litt på deg gjøre det. Når jeg vokste opp så var det ingen som lignet på meg som var på TV. Det var ingen å kjenne seg igjen i. Man tenkte at det ikke er for oss, og når jeg sier oss så mener jeg oss med en annen hudfarge.

– Er du et forbilde?

– Jeg håper jeg kan være det.