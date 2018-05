Det var ett mål opp til AZ-angriper Alireza Jahanbakhsh før søndagens avsluttende serierunde.

To mål unna

I bortekampen mot Roda sørget Bjørn Maars Johnsen (26) for to fulltreffere før han ble byttet ut like etter timen var passert i ADO Den Haags 3-2-seier. Det hjalp imidlertid lite siden Jahanbakhsh også fikk nettsus tre ganger hjemme mot Zwolle.

Dermed stoppet Maars Johnsen sesongen på 19 scoringer på 34 kamper. Den norske landslagsspissen har imponert etter jul og sju av de 19 scoringene har kommet i de siste fire serierundene.

TV 2 møtte Maars Johnsen i slutten av mars. Da uttalte han at det store målet var å bli toppscorer.

– Jeg vil ikke være lei meg hvis jeg ikke klarer det, men det er et mål, sa spissen.

– Har det gått over all forventning?

– For min egen del, nei, men jeg har kanskje overgått forventningene til det nederlandske folket. De hadde kanskje ikke helt troen på meg, og var skeptiske. Alle nordmennene i serien gjør det svært bra. Vi viser at vi er en tilvekst til ligaen.

Midtsjø-mål for AZ

ADO Den Haag havnet på sjuendeplass i Æresdisvisjonen og skal spille playoff til kvalifisering til Europaligaen neste sesong. Det spørs imidlertid om det blir med Maars Johnsen på laget.

– Man vet aldri. Jeg er veldig fornøyd og komfortabel i byen jeg bor i nå. Jeg gjorde denne avgjørelsen sammen med landslagstrenerne. De hjalp meg, og jeg tror det var den beste avgjørelsen for meg. Kanskje bør jeg spille her i noen år og få mer erfaring. Eller kanskje jeg bør flytte på meg igjen, jeg vet ikke. Jeg vil ta det som det kommer, sa Johnsen.

​Det var flere nordmenn en Maars Johnsen som markerte seg i sesongavslutningen i Æresdivisjonen.

Mens lagkamerat Jahanbakhsh sikret toppscorertittelen noterte også Fredrik Midtsjø seg for scoring i AZs knusende 6-0-seier over PEC Zwolle. Landsmann Jonas Svensson stod for den målgivende pasningen, noe han også gjorde for Wout Weghorst på 5-0-scoringen.

AZ ble nummer tre på tabellen og skal spille kvalifisering til Europaligaen.