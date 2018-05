Tyskland – Norge 4-4, 4-5 etter straffeslag:

Tyskland slo sensasjonelt Canada med 4-3 i OL-semifinalen i ishockey i Pyeongchang.

I OL-finalen møtte Tyskland de olympiske utøverne fra Russland, og tapte knepent 3-4 i sudden death etter 3-3 ved full tid.

Søndag stod Norge på motsatt ende av isen i VM i Danmark.

Oppgjøret mellom Tyskland og Norge i VM ble en skikkelig thriller.

Kampen endte 4-4 etter full tid, og gikk til sudden death. Der ble det ingen scoringer, og kampen måtte avgjøres på straffeslag.

Norge vant straffeslagene 3-0, og dermed kampen 5-4, og fikk med seg to svært verdifulle poeng. Veteranen Anders Bastiansen satte inn Norges avgjørende scoring i straffeslagene.

– Gutta gjorde jobben. Det var veldig viktig for oss. Vi kjempet i 60 minutter, og fikk en sudden hvor vi hadde våre sjanser. Så fikk vi straffer, og den vant vi. Det var viktig for helsa vår. Seieren betyr at vi vant, og i går tapte vi. Det er ikke mange timer vi gikk av isen med et surt tap. To kamper på rad er tøft. Olimb-brødrene spilte en strålende kamp og spilte i perioder ball-i-hatt med tyskerne, mente Petter Thoresen i intervjuet med Viasat etter Norges seier mot sølvvinnerne fra vinter-OL.

Tobias Lindstrom scoret sikkert på sitt straffeslag for Norge.

– Det var veldig herlig. Vi gjorde en skikkelig god kamp og vi vant fortjent. Det var deilig at jeg scoret på mitt straffe. Vi ledet jo hele kampen mot Tyskland, og da var det skjønt å ta to poeng. Kvartfinalen er innen rekkevidde, og det er har vært målet hele tiden. Det ser bra ut, sa Norges Tobias Lindstrom til Viasat etter seieren.

Tidligere landslagssjef Roy Johansen mente også at Norge vant fortjent.

– Norge gjorde en meget bra tredje periode, og var veldig nære ved å ta alle tre poengene. Det var synd at Tyskland scoret så tidlig etter at Norge gikk opp til 4-3. Alt i alt vinner Norge fortjent etter alle periodene og straffeslagene, mente tidligere landslagstrener Roy Johansen i Viasats studio.

​​Norge fikk en drømmestart på kampen – så svarte Tyskland

Norge sjokkerte Tyskland og fikk en drømmestart på kampen. I undertall og kun 1.41 minutter ut i kampen tok Norge ledelsen ved Ken André Olimb mens storebror Matthis Olimb var i boksen.

Drøye ti minutter senere rystet Norge OL-finalisten igjen. Thomas Valkvæ Olsen satte en retur i mål med 12.29 å spille igjen av første periode – denne gang i overtall.

Så slo Tyskland tilbake. Tyskland hadde lenge presset Norge, og i power play satt en uheldig Steffen Thoresen pucken under egen keeper etter et tysk angrep. Scoringen kom med fem og et halvt minutt igjen av første periode.

Bare noen minutter senere utlignet Tyskland til 2-2. Norge fikk dermed ikke den avslutningen på perioden Norge hadde håpet på.

Marc Michaelis sendte avgårde en suser i nærmeste hjørnet og sørget for at lagene var like langt.

– Det var deilig å få første VM-målet for min del, men måtte vært mer nøye defensivt, mente Norges andre målscorer Thomas Olsen i et intervju med Viasat etter den første perioden.

– Det er jo hockeykunst!

Bare noen minutter ut i andre periode viste Anders Bastiansen at Norge på ingen måte hadde gitt opp. Etter et nydelig angrep lurte han inn 3-2-scoringen for Norge. Det var Bastiansens andre scoring for Norge i VM i Danmark hittil i mesterskapet.

– Det er jo kunst når Norge sender den inn. Det er et flotteste målet jeg har sett av Norge til nå. For et fantastisk lagspill, sa Viasat-kommentator Øystein Ingdahl etter Norges 3-2-scoring.

Men på nytt slo Norge Tyskland inn i kampen igjen, nok en gang etter powerplay. Patrick Hager utnyttet rot i Norges forsvar og utlignet til 3-3 27,31 minutter ut i kampen.

Scoret på langskudd – så svarte Tyskland igjen

Starten på den tredje perioden ble jevnspilt.

Med snaue ti minutter igjen av perioden scoret Norge.

Daniel Sorvik gikk fra egen halvdel og skjøt fra distanse. Tysklands keeper var på halvdistanse og pucken suste i mål.

Bare sekunder etter utlignet Tyskland igjen.

Yannic Seidenberg fikk stå helt alene foran mål og fikk god tid til å prikke inn nok et utligningsmål for forhåndsfavorittene i kampen.

Kampen endte 4-4 etter full tid, og gikk til sudden death.

Der var det i perioder et stormløp mot Norges mål, men Norge var farlige på kontringer.

Avgjorde på straffeslag

I sluttsekundene skapte Norge flere gode sjanser til å avgjøre. Oppgjøret gikk til straffeslag.

Norge tok ledelsen i straffeslagkonurransen ved Trettenes, og Tyskland bommet på sitt første. Så bommet Espeland for Norge, men Tyskland klarte ikke å score på sitt andre for dagen heller. Tobias Lindstrom lurte inn 2-0 for Norge i det tredje straffeslaget. Tyskland bommet igjen, og Anders Bastiansen sørget for at Norge vant 3-0 etter straffeslag. 5-4-seieren sørget for at Norge fikk med seg to verdifulle poeng i gruppespillet.

Norge ledet som kjent 2-0 mot Latvia i åpningskampen lørdag, men måtte til slutt se seg slått 3-2.