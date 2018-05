Det er ikke så lett å få til den perfekte selfie. Mange har nok stått foran speilet og knipset i vei, uten å bli spesielt fornøyd med resultatet.

Er det én som vet akkurat dét bedre enn noen andre, er det 28 år gamle Georgïa Shortall fra Albuquerque i New Mexico, USA.

Hun skulle bare ta et bilde av gravidmagen sin for å sende til en venninne, men det ble hakket mer uanstendig enn hun hadde tenkt.

Hun la ikke nemlig ikke merke til den ekstra kroppsdelen hun plutselig hadde fått.​

– Spurte hva jeg prøvde å vise

– Jeg snakket med en venninne på telefonen om hvor stor kulen på magen føltes, og sa at jeg skulle ta et bilde. Jeg tok bildet, så på det, og sendte det, og da poengterte venninnen min det, sier 28-åringen til Huffington Post.

Akkurat da hun tok bildet, løp sønnen hennes Freddie, forbi i bakgrunnen. Det førte til at Shortall, som nå er gravid med barn nummer to, fikk et bilde som ved første øyeblikk ser alt annet enn barnevennlig ut.

Den noe uheldige posisjonen til guttens ene ben, gjør at det ser ut som 28-åringen har fått en ekstra kroppsdel.

Det ser rett og slett ut som om Georgïa står og vifter med en penis, men det så hun ikke selv før een lattermild venninnen poengterte det på telefonen.

– Hun så på det mens vi pratet sammen, og lo og spurte hva jeg prøvde å vise henne, forteller 28-åringen til Metro.

– Tisset på meg

Da hun ble oppmerksomhet på hva sønnens ben så ut som, la hun ut bildet på Facebook.​

– Når beinet til sønnen din... Endrer et bilde, skriver hun på Facebook-posten, hvor kommentarfeltet er fullt av folk som påpeker den morsomme tilfeldigheten.

Bildet har i skrivende stund fått 270 likerklikk, og mange har kommentert hvor hysterisk bildet er.

– Dette bringer glede til livet mitt, kommenterer en kvinne, mens en annen skriver:

– Jeg tisset bokstavelig talt på meg da jeg lo av dette!