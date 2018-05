På badet fant paret glassrester spredd helt fra dusjen til badedøra.

Den ene dusjveggen hadde eksplodert mens de var på ferie.

– Vi kom hjem og åpnet badedøren, og da var badet fullt av glass, forteller Hoff-Petersen til TV 2.

Hoff-Petersen la ut en offentlig status på Facebook etter hendelsen som en advarsel for andre.

Det var Sagene avis som først omtalte saken.

Dekket av glass

Noen uker tidligere hadde den tre år gamle sønnen til parets niese badet i en badebalje i den samme dusjen.

– Det er guffent å tenke på, og særlig med tanke på ungen. Det hadde kommet som et ras og han ville vært helt dekket av glass, sier Hoff-Petersen.

Han forteller at dusjdøren veier en del, og at det må ha vært en del spenning i glasset da det brast. Glassbitene lå spredd utover hele badet.

– Hadde noen stått inni der hadde de nok blitt rimelig oppskåret, sier han.

Glasset i dusjdøren er et type sikkerhetsglass som oppfører seg på samme måte som sideruta i en bil. Hvis glasset knuser skal det granulere, som vil si at det deler det seg opp i små firkantede terninger.

– Det var både flak og glassplinter blant terningene, sier Hoff-Petersen.

Han forteller at ingen andre har vært i huset mens de har vært bortreist, og at det heller ikke har vært særlige temperaturforandringer på badet.

Kan skyldes feilmontering

Leder av Forbrukerdialog i Forbrukerrådet Pia C. Høst sier de har mottatt noen få saker om dusjkabinett som eksploderer, men at slike saker som regel løses mellom kjøper og selger.

– Opplever man at en dusj går i stykker ved normalt bruk, bør man reklamere på det til selger, sier Høst.

MONTERINGSFEIL: Pia Cecilie Høst sier man skal kontakte selger om man opplever at dusjkabinettet eksploderer. Foto: Forbrukerrådet

Hun opplyser om at man har fem års reklamasjonsfrist på dusjkabinett som ikke fungerer tilstrekkelig.

– Hvis du ikke kommer noen vei kan du kontakte Forbrukerrådet, sier hun.

Om et dusjkabinett knuser som i Odd og Karis tilfelle, bør man ta bilder av skadene, og kontakte selger for å finne en løsning på problemet.

– Det kan være en spenningsfeil i glasset før montering. Det kan også skyldes feilmontering eller røff håndtering før eller under montering, sier Høst.

– Så godt som umulig å forklare

Iconic Nordic Rooms (INR) er en av Oslo VVS Senters viktigste leverandører, og salgssjef Eilert Karlstad forteller at de fleste dusjvegger på markedet i dag er laget av den samme type glass som Odd og Kari hadde.

– Herdingen i glasset gjør at det tåler belastninger betydelig bedre enn vanlig glass, men det gjør det ikke uknuselig, sier Karlstad.

Karlstad sier at eksplosjonen som ofte beskrives, er lyden av at hele glasset granulerer opp i små biter på brøkdelen av et sekund, og faller i gulvet.

I likhet med Høst i Forbrukerrådet, opplever INR at slike hendelser i hovedsak skjer relatert til montering.

– Vi møter til stadighet oppfatningen om at herdet glass er uknuselig. Vårt enkleste råd er at alt glass behandles som glass, uavhengig av om det er herdet eller ei, sier Karlstad.

Han forteller at man unntaksvis opplever at glass knuser etter lengre tids bruk.

– Slike tilfeller er så godt som umulig å forklare, siden man har flere ukjente faktorer, men i en eller annen sammenheng har nok også disse glassene vært utsatt for mindre skade som har fått utvikle seg over tid, sier Karlstad.

Salgssjefen sier det er lite grunnlag for å si at billigere glass knuser lettere, men at de ofte ser en forskjell på kvaliteten likevel. Etter Karlstads erfaring har de billigere glassene flere urenheter eller riper.

Knuste etter 15 år

Dusjen ble installert da leiligheten ble bygget for 15 år siden, og det har ikke vært mulig å finne ut hvilket firma som leverte dusjdøren. Paret har selv bodd i leiligheten i fem år.

– Jeg syns det er skummelt. Det er flere i dette området som har samme type dusj, sier Hoff-Petersen.

Paret har i ettertid bestilt nytt dusjkabinett, denne gangen i laminert glass. Hoff-Petersen håper det ikke skal knuse på samme måte.

– Sameieforsikringen dekker det heldigvis, men hvis ikke så hadde det gått noen tusenlapper, sier han.

Det var heldigvis ingen som skadet seg på glassbitene, men Hoff-Petersen forteller at de måtte spa glass i noen timer. Dusjdøren stod inn mot hjørnet, men glasset hadde også spredt seg utover andre veien.

– Det er jo en form for risiko. Hvis det er slik at det er en fare for at dette skjer, så må folk få vite at de må bytte dusjdører, sier han.