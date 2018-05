Skiforbundet melder at Hjelmeset nå vil jobbe på hjemstedet Hovden for å være trener på Skigymnaset.

Han har vært sprinttrener for skijentene fra 2011. De siste to årene har han vært hovedtrener. Nå slutter han i løpet av mai.

– Jeg ser frem til på nytt å kunne jobbe med juniorutøvere og samtidig jobbe der jeg bor, sier Roar Hjelmeset til Skiforbundets nettsider.

– Roar har bidratt med solid kompetanse og erfaring samt en «alvorlig» dose humor og glede inn i landslagsmiljøet, noe vi selvsagt kommer til å savne, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

Heidi Weng (f.v), Astrid Uhrenholdt Jacobsen, Maiken Caspersen Falla, Ragnhild Haga, Kari Øyre Slind, Ingvild Flugstad Østberg, Therese Johaug og trener Roar Hjelmeset (foran). Foto: Varfjell, Fredrik

– Jeg har hatt Roar som trener siden jeg var 18 år, så sånn sett er det kanskje på tide at jeg opplever noe nytt. Det blir rart uten Roar. Han er en utrolig fin kar som sprer mye humør og glede, og som virkelig bryr seg, sier Heidi Weng til TV 2.

Tidligere er det også blitt klart at assistenten Sjur Ole Svarstad også forlater sin trenerjobb hos skijentene.

Flere mulige erstattere

TV 2-ekspert Petter Skinstad mener Roar Hjelmesets avgjørelse var ventet.

– Det er ikke overraskende. Dette er noe han har signalisert i flere år. I så måte var det en ventet avgang og helt udramatisk. Roar har selv vært min tidligere trener, og er en veldig god trener. Derfor er det viktig at Skiforbundet erstatter han og Sjur Ole Svarstad på en god måte for å bevare den kontinuiteten de har lagt frem i arbeidet over mange år, sier Skinstad.

Han mener spesielt én kandidat utpeker seg til å erstatte Hjelmeset.

– Ole Morten Iversen ga seg som trener for det svenske damelandslaget i vinter og peker seg ut som en naturlig erstatter. Han har jo samarbeidet med Meråker, og da kan kanskje Northugs tidligere trener Stig Rune Kveen bli med som assistent. Det hadde vært morsomt og litt overraskende, sier eksperten.

Han minner om at det finnes flere gode andre kandidater, og håper at en kvinnelig trener kan få plass i trenerteamet.

– Kanskje de kunne sett etter en kvinnelig assistent, og da kan den nåværende SVT-eksperten Johanna Ojala være en god kandidat. I tillegg har du jo Guro Strøm, som skrev en lang avhandling om Marit Bjørgens treningskontinuitet. Det finnes massevis av gode kandidater både dame -og herresiden i utlandet og i Norge, poengterer Petter Skinstad.

Weng vil ha trener som bor nærmere

Weng innrømmer at løsningen med to trenere bosatt på Vestlandet ikke alltid har vært den optimale løsningen.

– Jeg kan bare snakke for meg selv, men jeg skulle gjerne hatt en trener som er bosatt nærmere Oslo/Lillehammer. Selv om Roar alltid er tilgjengelig, så er liksom ikke bare å ringe han og få han med ut på en økt. Så det har vært et lite savn.

Langrennsjentene samles allerede i kveld til sesongens første samling på toppidrettssenteret.

– Roar har kontrakt ut mai, så han blir nok med her og på Sognefjellet. Men det blir rart når han slutter. Det blir det, sier Weng.