Fulham måtte vinne eller ta poeng og samtidig håpe på at Cardiff gikk på en smell hjemme mot Reading for å sikre direkte opprykk til Premier League.

Ingen av delene slo skikkelig til, og dermed må Fulham ut i playoff.

– Min største prestasjon

Borte mot nedrykkstruede Birmingham sviktet nemlig Stefan Johansen og Fulham fullstendig. Kalenderen viste 16. desember sist de hvitkledde fra London tapte en kamp i Championship, men søndag ble rekken på 23 kamper uten tap brutt.

Johansen spilte hele kampen for Fulham i det som til slutt endte med 1-3-tap.

Cardiff kunne feire opprykk etter 0-0 hjemme mot Reading. Waliserne er tilbake i Premier League for første gang siden Ole Gunnar Solskjær førte klubben ned fra det øverste nivået i 2014.

– Det er soleklart min største prestasjon i min 38 år lange karriere. Jeg har en strålende gjeng med gutter. Ingen levnet oss en sjanse. Jeg er så stolt over dem. Til slutt gjorde vi nok. Jeg har hatt noen strålende opprykk og spillerstaller, men grunnet omstendighetene da jeg kom hit, vi lå nest sist, er dette den største prestasjonen i livet mitt, sier suksessmanageren Neil Warnock ifølge Guardian etter opprykk nummer åtte i trenerkarrieren.

TILBAKE I PREMIER LEAGUE: Fansen var i ekstase etter at opprykket var et faktum for Cardiff. Foto: Andrew Boyers

Bunndrama - Bolton ble reddet

Fulham skal ut i playoff mot Derby. Vinner av kampen møter enten Aston Villa eller Middlesbrough til opprykksfinale på Wembley 26. mai.

Fra før har Wolverhampton sikret seg seier i Championship og opprykk til Premier League.

Sunderland rykket ned fra Championship forrige serierunde. Etter søndagens siste kamper for sesongen ble det klart at Barnsley og Burton slår følge med "Black Cats" ned til League One etter en mildt sagt dramatisk kamp for overlevelse.



Bolton så ut til å måtte ta den tunge veien ned én divisjon, men to scoringer i løpet av kampens tre siste minutter sikret plassen.