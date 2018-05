Manchester City - Huddersfield 0-0

Se hvor nær City kom scoring i videovinduet øverst.

Manchester City har for lengst vunnet serien, og hadde søndag bydd opp til fest med løfting av Premier League-pokalen som det store klimakset etter kampen.

Bøtteløfting blir det, men Huddersfield kjempet heroisk og holdt stand mot Citys stjernespillere. Dermed endte det målløst på Etihad søndag.

Pep Guardiolas menn hadde også mulighet til å ta en flust av Premier League-rekorder i kampen mot Huddersfield.

Med seier og to scoringer, ville City ta rekorden for mest poeng, flest scorede mål og vunnet flest kamper i en Premier League-sesong.

Livsviktig poeng for Huddersfield

Huddersfield på sin side kjemper med nebb og klør for å sikre seg Premier League-spill neste år. David Wagner og hans menn står med begge beina godt plantet i nedrykksstriden, og trengte sårt poeng.

De frustrerte City med aggressivt forsvarsspill og nektet å la hjemmelagets stjernespillere briljere.

Dermed la Huddersfield en demper på den store festen, og fikk med seg ett poeng som kan vise seg svært kjærkomment i bunnstriden. City blir stående med 102 scorede mål, 30 seirer, og har nå 94 poeng, ett mindre enn Chelseas rekord på 95.

IRRITERT: Ederson tok seg av en plagsom banestormer etter kamp. Foto: Carl Recine

– Dette ene poenget kan bety hele verden for David Wagner og Huddersfield. De kan feire som om de ble mestere i dag. De fikk ett poeng med seg i dag, det hadde de ikke trodd, sa TV 2s kommentator Kasper Wikestad etter at sluttsignalet lød.

Huddersfield har nå 36 poeng, tre poeng mer enn Swansea og Southampton på plassene bak. City-kampen var den første av tre store tester for Huddersfield. Nå venter Chelsea i London i midtuken før de avslutter hjemme mot Arsenal.

Hjemmefansen virket ikke å bry seg nevneverdig om at det ikke ble tre poeng søndag. Etter kampen stormet City-fansen banen mens de hyllet sine helter med sang. Det var ikke like populært hos alle, og de tilskuerne som hadde forblitt på tribunen pep og buet på banestormerne.

Høyt tempo fra start

Det var en sjanserik start på kampen.

City kunne gått opp i ledelsen allerede etter fem minutt ved David Silva, men Jonas Lössl fikk med nød og neppe parert.

Gabriel Jesus sto helt alene foran mål og Silva burde nok spilt spissen sin i stedet for å avslutte selv.

Så fikk Huddersfield en kjempesjanse fem minutter senere. Alex Pritchard tok en innøvd frisparkvariant som sendte Florent Hadergjonaj alene med keeper Ederson.

Sveitserens avslutning var imidlertid altfor puslete og var enkel å redde for Citys målvakt.

Etter tolv minutter strøk et skudd fra Kevin De Bruynes Lössls lengste stolpe.

Huddersfield med flere gode muligheter

Huddersfield viste tidlig at de ikke var kommet kun for å hedre den nybakte seriemesteren. Pritchard fyrte løs fra langt hold etter tjue minutter, og Ederson måtte ut i full strekk for å skyve ballen til hjørnespark.

Bortelaget imponerte den første halvtimen og presset City-spillerne høyt oppe i banen. Chris Löwe fikk en god mulighet etter 30 minutter innenfor Citys sekstenmeter, men avslutningen skled av foten og gikk en halvmeter til side for Edersons mål.

Det sto 0-0 til pause, og City-spillerne gikk småfrustrerte i garderoben.

TV 2s fotballekspert Petter Myhre lot seg imponere over det Huddersfield viste i førsteomgang.

– Huddersfield-spillerne tør å stå høyt og stuper oppi City-spillerne. De tør å holde på ballen i tillegg, sa Myhre i studio.

Spill mot ett mål

I andre omgang ble det spill mot ett mål da City festet grepet. Huddersfield forsvarte seg tappert, men var ikke lenger noen trussel fremover.

City slet fortsatt med å finne åpningene i bortelagets pottetette forsvar, og skapte svært få målsjanser.

Innbytterne Benjamin Mendy og Bernardo Silva var begge nær scoringer med hvert sitt langskudd, men traff like til side for mål.

Dermed endte det målløst på Etihad.