Ikledd sin egen russedress spilte den amerikanske rapperen «Wake Me Up!», som var en av Avicii`s største hits.

Halv million likes

På Instagramkontoen sin delte French Montana videoen der et hav av russ hopper i takt til sangen. Under står teksten: «DU SKINTE GJENNOM DISSE MØRKE SKYENE PÅ OSS !! @avicii FOR EN KRAFTFULL MORGEN».

Videoen har søndag formiddag fått nærmere 500 000 likerklikk, noe som er er langt mer enn de andre innleggene hans pleier å få.

French Montana ble et mer kjent navn etter sitt forhold til Khloe Kardashian i 2014. Da var han jevnlig å se i realityshowet «Kourtney & Khloe Take The Hamptons».

Rapperen, som egentlig heter Karim Kharbouch, var ikke den eneste som kledde seg opp i russedress under landstreffet denne helga. Også Macklemore hadde tatt på seg den røde dressen for anledningen.