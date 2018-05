Denne saken startet grytidlig om morgenen åtte dager før julaften i fjor.

Offeret i saken, en mann i 20-årene, skulle bruke dagen til å kite. Han satte seg i bilen, men ved kvart over seks-tiden svingte han innom en bensinstasjon i Oslo for å kjøpe seg en kopp kaffe.

Der kom han i kontakt med en 24 år gammel Oslo-mann som spurte om å få skyss et lite stykke. Offeret lot seg overtale.

Det skulle han aldri ha gjort.

Holdt fanget i timesvis

For det som skulle være en kort biltur, endte med å vare i rundt syv timer.

Fra klokken 06.15 om morgenen til rundt klokken 13 på ettermiddagen kjørte de rundt i offerets bil, ifølge en tiltale som er tatt ut av statsadvokaten i Oslo.

Gjerningsmannen skal ha slått offeret i hodet og ansiktet flere ganger. I tillegg fremsatte han trusler. 24-åringen skal ha sagt at han var bevæpnet med en pistol. Han skal også ha truet med å voldta både offeret og hans kjæreste, som ikke var til stede i bilen.

I løpet av kjøreturen var de innom en rekke minibanker i Oslo og Akershus. Offeret skal ha blitt truet til å ta ut til sammen 53.714 kroner. I tillegg skal offeret ha blitt truet til å overføre 29.500 kroner via Vipps til en kamerat av gjerningspersonen.

Oslo-politiet har tidligere uttalt at de ikke har sett denne fremgangsmåten tidligere.

Erkjente straffskyld

24-åringen er i tillegg tiltalt for å ha tatt ut 8000 kroner i en minibank med et kredittkort som ikke tilhørte han selv. I tillegg må han svare for to tilfeller av trusler og kjøp av mindre mengder kokain.

TV 2 omtalte denne saken da 24-åringen ble varetektsfengslet like før jul i fjor. Under fengslingsmøtet i Oslo tingrett, erkjente mannen straffskyld og han ba aktor om å formidle en unnskyldning til offeret.

På det tidspunktet ble han forsvart av Vegard Hunstad. Nå har tiltalte byttet forsvarer til Morten Furuholmen. TV 2 har ikke lyktes med å komme i kontakt med advokaten søndag.

Straffesaken kommer opp for Oslo tingrett mandag. Det er satt av to dager til saken.