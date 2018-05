Ustoppelig James sikret seier i siste sekund

HELTEN - IGJEN: LeBron James bærer hele byens finalehåp på sine skuldre, og superstjernen skuffet heller ikke natt til søndag da han avgjorde kampen mot Toronto Raptors. Foto: Gregory Shamus

LeBron James sørget for at Cleveland Cavaliers tok et langt skritt mot semifinale i NBA-sluttspillet da han senket Toronto Raptors på dramatisk vis lørdag.