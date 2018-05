Det var 12. april at mannen oppsøkte en fysioterapeut som hadde behandlet ham. Med seg hadde han en pistol. Ifølge fengslingskjennelsen har mannen følt seg motarbeidet av helsevesenet i en årrekke, og han ville la dette gå ut over fysioterapeuten, melder NRK.

Mannen skal ha forklart til politiet at planen var å skyte fysioterapeuten i anklene slik at også behandleren fikk kjenne på smerter. Men siden fysioterapeuten sto bak et bord bestemte mannen seg for å skyte ham i hodet.

Fysioterapeuten har forklart at han hørte klikkelyder fra pistolen, og det oppsto deretter en kamp om å få kontroll på våpenet. Fysioterapeuten og to kolleger fikk kontroll på mannen til politiet kom til stedet, sier politiadvokat An Eline Rimstad i Sørøst politidistrikt til NRK.

Politiet etterforsker blant annet hvor langt våpenet var i ladeprosessen og om våpenet hadde en funksjonsfeil.

Mannen ble varetektsfengslet i to uker 24. april og ble framstilt for forlenget fengsling onsdag. Mannens forsvarer, Mette Yvonne Larsen, sier imidlertid at fengslingskjennelsen blir anket til Agder lagmannsrett.

– Siktelsen bør ikke gjelde for drapsforsøk. Han har aldri hatt til hensikt å drepe denne personen. Samtidig er det ingen gjentakelsesfare, han har lagt kortene på bordet og har ikke lenger noe våpen. Han har heller ikke et rulleblad med vold, sier Larsen.

Hun mener det finnes andre måter å håndtere mannen på enn varetektsfengsling, og viser blant annet til at han er alvorlig psykisk belastet, og derfor ikke bør sitte i varetekt.